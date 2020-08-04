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Мы и дальше хотим так жить? В Минске на участке для голосования задержали наблюдателя

В первый же день досрочного голосования сотрудники милиции задержали на участке для голосования №52 Октябрьского района Минска наблюдателя от инициативы «Честные люди» Ивана Дубовика.


По предварительной информации, он был задержан за то, что... подавал жалобы от инициативы!

Он успел сообщить, что его везут в Октябрьское РОВД. Однако там родственникам отказываются предоставлять информацию о его местоположении.
Источник: elections2020
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