



Эмоционально рассказывая о якобы жутком бандитизме в то время, и о том, как он "решал" эту проблему, Лукашенко вспомнилчуть не единственного с того времени соратника, оставшего с ним до сих пор, некогда считавшегося при Лукашенко "серым кардиналом".





Рассказывая, как он разбирался с бандитами, Лукашенко в том числе обмолвился, что Шейман это делал с пистолетом в руках.





"Страна катилась в бездну, народ на грани выживания. Банды орудовали от Москвы до границы с Польшей, обирая всех. Но мы их за полгода всех вычисили, как когда-то Жуков в Одессе. Сегодня остались Шейман и еще пару человек, которые с пистолетами ездили по стране, уничтожая подонков. Мы это прошли, и нам тогда никто не помог. Вы хотите в 1990-е? Чтобы страну разделили на сектора и собирали дань? При мне такого не будет", - заверил Александр Лукашенко»





Напомним, в 90-ых годах прошлого века, когда Лукашенко пришел к власти, были созданы так называемые "эскадроны смерти", которые без суда и следствия "зачищали" Беларусь от бандитов.





В последнее время Лукашенко часто об этом вспоминает, не скрывая, что при решении этой проблемы действовал, мягко говоря, незаконно.





Также есть свидетельства, что именно при помощи этих "эскадронов" были устранены такие опасные для Лукашенко оппоненты как политики Захаренко и Гончар, а также бизнесмен Красовский и оператор Завадский.



