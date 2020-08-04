+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

"Честные" выборы: "сильная" власть закрыла малые города для альтернативных кандидатов

Во многих малых городах единственные площадки для проведения предвыборных пикетов отдали сторонникам Лукашенко.

"Честные" выборы: "сильная" власть закрыла малые города для альтернативных кандидатов
1 из 2
Примеру Пинска, где сторонники кандидата в президенты Светланы Тихановской не смогли провести предвыборный агитационный пикет из-за того, что единственная в городе площадка на весь день была "зарезервирована" предвыборным штабом Лукашенко, последовали Столин, Иваново, Дрогичин, Ивацевичи и другие

В редакцию «Медиа-Полесье» поступили новые свидетельства того, что на Полесье кандидатам в президенты созданы неравные возможности для проведения предвыборной агитации.


Единственные площадки, где можно проводить пикеты в поддержку кандидатов, отданы доверенным лицам Александра Лукашенко. На все оставшиеся до выборов дни. Агитировать за действующего главу государства они настроены ежедневно с раннего утра до позднего вечера.

И чтобы альтернативным кандидатам провести там свое мероприятие, необходимо получить у соперников одобрение и согласовать дату и время. 

Без их согласия райисполкомы не могут выдать разрешение на пикет в поддержку альтернативных кандидатов в президенты.

Не исключено, что такая ситуация и в других городах страны.

Напомним, что похожая ситуация возникла и в Минске. Главная "предвыборная" площадка на площади Бангалор вдруг оказалась занята именно 6 августа, когда там был запланирован большой митинг-концерт в поддержку Светланы Тихановской.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
О выступлении Лукашенко. Свежее впечатление.
Петр Рудковский
Ксяндзы і выбары
Игорь Драко
Лузеры, снимайтесь в пользу Светы! Иначе вам конец
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, как для наемников Вагнера...
Ольга Карач
ОСТАЛАСЬ НЕДЕЛЯ до ухода Лукашенко: что нужно...
Никита Ванин
Поздно, слишком поздно…
Тацяна Грачанікава
Тюрьма не больница. Советы бывшей арестантки


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]