"Честные" выборы: "сильная" власть закрыла малые города для альтернативных кандидатов
Во многих малых городах единственные площадки для проведения предвыборных пикетов отдали сторонникам Лукашенко.
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Примеру Пинска, где сторонники кандидата в президенты Светланы Тихановской не смогли провести предвыборный агитационный пикет из-за того, что единственная в городе площадка на весь день была "зарезервирована" предвыборным штабом Лукашенко, последовали Столин, Иваново, Дрогичин, Ивацевичи и другие
В редакцию «Медиа-Полесье» поступили новые свидетельства того, что на Полесье кандидатам в президенты созданы неравные возможности для проведения предвыборной агитации.
Единственные площадки, где можно проводить пикеты в поддержку кандидатов, отданы доверенным лицам Александра Лукашенко. На все оставшиеся до выборов дни. Агитировать за действующего главу государства они настроены ежедневно с раннего утра до позднего вечера.
И чтобы альтернативным кандидатам провести там свое мероприятие, необходимо получить у соперников одобрение и согласовать дату и время.
Без их согласия райисполкомы не могут выдать разрешение на пикет в поддержку альтернативных кандидатов в президенты.
Не исключено, что такая ситуация и в других городах страны.
Напомним, что похожая ситуация возникла и в Минске. Главная "предвыборная" площадка на площади Бангалор вдруг оказалась занята именно 6 августа, когда там был запланирован большой митинг-концерт в поддержку Светланы Тихановской.
"Белорусский партизан"
13:12 04/08/2020
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