



созданы неравные возможности для проведения предвыборной агитации. В редакцию « Медиа-Полесье » поступили новые свидетельства того, что на Полесье кандидатам в президенты









Единственные площадки, где можно проводить пикеты в поддержку кандидатов, отданы доверенным лицам Александра Лукашенко. На все оставшиеся до выборов дни. Агитировать за действующего главу государства они настроены ежедневно с раннего утра до позднего вечера.





И чтобы альтернативным кандидатам провести там свое мероприятие, необходимо получить у соперников одобрение и согласовать дату и время.





Без их согласия райисполкомы не могут выдать разрешение на пикет в поддержку альтернативных кандидатов в президенты.





Не исключено, что такая ситуация и в других городах страны.





Напомним, что похожая ситуация возникла и в Минске. Главная "предвыборная" площадка на площади Бангалор вдруг оказалась занята именно 6 августа, когда там был запланирован большой митинг-концерт в поддержку Светланы Тихановской.



