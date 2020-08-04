



Вместе с девушкой сейчас там находится и группа поддержки. Сотрудники милиции говорят собравшимся, что голодовка и поддержка — это несанкционированное массовое мероприятие. Ольга и группа поддержки решили уйти, передает tut.by





Утром 4 августа к СИЗО № 1 на Володарского, где уже больше недели находится Ольга Карякина, пришли сотрудники милиции.





— Нам сказали, что мы уже здесь долго находимся и все это выглядит как пикет. Собираем вещи, решили уходить. Раздаем то, что люди принесли. Голодовку прекращаю. Боюсь, если будут хватать [милиционеры] - то не только меня. Не очень хочется подставлять ребят, которые пришли поддержать, — говорит Ольга.





Она рассказывает, что сейчас чувствует себя не очень хорошо. Есть слабость, ведь девушка голодает с 26 июля.





Вместе с ней, напомним, голодовку начинала и мама Дмитрия Фурманова — Ольга, но по состоянию здоровья была вынуждена ее прекратить. Отцу-инвалиду этого делать нельзя по медицинским причинам.





Сейчас Ольга Карякина предполагает, что может и прекратить голодовку для того, чтобы никого не задержали. Но пока точно еще ничего не решила.





Мама и отец Фурманова в минувший четверг уехали в Гродно, в столице девушка осталась одна.





Ранее отец Фурманова рассказывал TUT.BY, что о своей акции они уведомили председателя Гродненского облисполкома, главу Администрации президента, главу Совета Республики, министра внутренних дел, председателя Следственного комитета, генпрокурора, главу Верховного суда, а также представителей ЕС и ООН в Беларуси. Голодать женщины планировали бессрочно.





27 июля поддержать семью члена своей инициативной группы приходила кандидат на пост президента Светлана Тихановская. Также к женщинам постоянно приходят неравнодушные люди, они приносят воду, горячий чай и поддерживают родных Дмитрия Фурманова.









Напомним, координатор инициативной группы Светланы Тихановской по Гродненской области Дмитрий Фурманов был задержан вместе с Сергеем Тихановским в Гродно 29 мая.





Ему предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 342 (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти) УК. Белорусские правозащитники признали Дмитрия Фурманова, как и других держанных по делу Тихановского, политзаключенным.





Amnesty International назвала Фурманова узником совести.