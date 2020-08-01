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— Потому что мне все чаще и чаще поступает информация о том, что не везде у нас спокойно хотят провести президентские выборы. А обеспечить безопасность на каждом участке — наша святая обязанность. Вы видите, что делается вокруг. Пускай покричат, пошумят. Излишеств быть не должно. Не должно быть так, что они нас начнут критиковать за то, что мы используем момент, чтобы где-то кого-то ограничить. Есть закон, согласно закону должна идти предвыборная агитация и работа вся, — сказал Лукашенко.





Он попросил уточнить у главы Центризбиркома Лидии Ермошиной, какая нужна поддержка ей и на местах. Президент поручил Шейману обеспечить материальную часть работы избиркомов, Кочановой — организационную.