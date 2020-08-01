



"Молодцы, что выяснили, что это первая группа. Я так понимаю, это только первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Беларусь. И притом, когда я это говорю (я прочитал доклад), это точные данные сегодня. И попытка там сейчас спрятать "хвост" в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда", - заявил Лукашенко, заслушивая в субботу доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и председателя Следственного комитета Ивана Носкевича по ситуации с задержанными ранее россиянами из состава частной военной компании.









Вместе с тем он попросил с задержанными обращаться аккуратно. "Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали - они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал", - заявил Лукашенко.





По его словам, какие бы мероприятия ни проводились в Беларуси с участием российских военнослужащих, будь то бывших или действующих, всегда соответствующие ведомства двух стран взаимодействуют. "У нас разрешение только президент может дать на приезд военнослужащих, на посещение Беларуси. С техникой, без техники, самолеты, вертолеты и так далее. Никаких разрешений никто не давал. Более того, у нас вызывают серьезные сегодня подозрения те цели, которые себе группа намечала", - сказал глава государства.





"Многие факты (вы мне письменно доложили) интересны. Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели. И задача следствия - выяснить эти цели", - добавил он.





При этом президент подчеркнул, что белорусская сторона открыта для взаимодействия по сложившейся ситуации. "На вранье мы политику не построим. Перекрикивая друг друга в СМИ, вопрос не решим. Поэтому, если у кого-то есть желание из россиян получить дополнительную информацию, мы всегда открыты. Мы ничего не скрываем, но нам нужна правда", - сказал Лукашенко.





Сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали 29 августа ночью под Минском 32 бойца частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны. Вечером 29 июля президент Беларуси Александр Лукашенко собрал с чное заседание Совбеза Беларуси. Информацию о задержании там подтвердил глава КГБ Валерий Вакульчик. Лукашенко поручил Вакульчику обратиться в российские госорганы за разъяснением.





МИД РФ в четверг заявил, что "одиозная трактовка" белорусской стороной задержания граждан России не выдерживает никакой критики, и потребовал от Минска незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанным россиянам.







