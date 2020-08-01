Владимир Жириновский (Фото: ldpr.ru)





Александру Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов, которые пройдут в стране 9 августа. Об этом сообщает Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на мероприятии в честь 50-летия его политической деятельности предложил президенту Беларусиснять свою кандидатуру с выборов, которые пройдут в стране 9 августа. Об этом сообщает «РИА Новости».





«Власть — это надолго. Дорожка, самолеты, почетный караул, и все кланяются... Это самый страшный наркотик. Лукашенко не может оторваться», — считает Жириновский.





«Александр Григорьевич, оторвитесь вы... и проведите красивые выборы, сняв свою кандидатуру с выборов», — призвал лидер ЛДПР.





Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок подряд. 14 июля ЦИК Беларуси зарегистрировала его кандидатуру. Помимо действующего главы государства на пост президента претендуют еще четыре человека: Светлана Тихановская, супруга блогера Сергея Тихановского, который собирался баллотироваться, но был задержан; сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер объединения Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Сергей Черечень.





ЦИК отказалась зарегистрировать еще двух оппозиционных кандидатов — бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-директора «Парка высоких технологий» Валерия Цепкало. После этого в Беларуси начались акции протеста. Цепкало в интервью РБК объяснял активизацию протестов падением экономического уровня жизни граждан, усталостью от правления одного человека и отсутствием политических свобод. «Думаю, народ просто очень устал от длительного правления одного человека. И явно сейчас ощущение, что люди хотят перемен», — говорил он в конце июня.





В преддверии выборов в Беларуси были задержаны более 30 россиян, которые, как писало госагентство БелТА, прибыли в страну с целью дестабилизировать обстановку. Руководитель КГБ республики Валерий Вакульчик назвал их наемниками частной военной компании Вагнера. СК Белоруссии заподозрил задержанных в подготовке массовых беспорядков. По тому же делу проходят Сергей Тихановский и оппозиционный политик Николай Статкевич. В Кремле называют задержанных россиян сотрудниками ЧОПа.





Жириновский руководит ЛДПР с 1990 года. Он баллотировался на президентских выборах 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годов и сейчас возглавляет фракцию ЛДПР в Госдуме. В третьем, четвертом и пятом созывах Думы был вице-спикером нижней палаты.



