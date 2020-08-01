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Мнение Европы насчет задержания россиян в Беларуси - срежиссированная акция

Европейские правительственные круги квалифицируют задержание граждан России в Беларуси как срежиссированную акцию.

Нарышкин сообщил о мнении Европы насчет задержания россиян в Беларуси.

Сергей Нарышкин (Фото: kremlin.ru)

Европейские правительственные круги квалифицируют задержание граждан России в Беларуси как срежиссированную акцию. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«Должен сказать, что в европейских странах политические элиты, правительственные круги квалифицируют это как срежиссированную акцию и это вызывает сожаление», — заявил Нарышкин.

Он уточнил, что одна из задач СВР — отслеживать реакции на подобные события за рубежом. Кроме того, Нарышкин надеется, что конфликтная ситуация с задержанием россиян в Беларуси будет решена.

«Это в интересах развития дружеских, братских отношений между двумя нашими странами и двумя народами», — отметил глава СВР.
29 июля в Беларуси сообщили о задержании 33 граждан России, которых местные власти назвали сотрудниками ЧВК Вагнера. Белорусский Следственный комитет заявил, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. В отношении задержанных возбудили уголовное дело о подготовке теракта.

Ведомство добавило, что они связаны с оппозиционными политиками Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем.

31 июля президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России по ситуации с задержанными россиянами. В сообщении по его итогам они были названы «безосновательно задержанными российскими гражданами».



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