Акция Тихановской в Волковыске началась под проливным дождем, но пришли тысячи
Фоторепортаж радио Свобода.
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Митинг Светланы Тихановской в Волковыске 1 августа собрал более 3000 человек.
В начале шел сильный дождь в течение получаса. Когда погода успокоилась, жители Волковыска собрались возле церкви святого Вацлава.
Здесь можно увидеть бело-красно-белые флаги, воздушные шары такого же цвета, знамя «Свободу политзаключенным», а также флаг воздушно-десантных войск.
«У вас есть все силы - народ Беларуси", - сказала Тихановская.
18:39 01/08/2020
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