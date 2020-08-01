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Акция Тихановской в ​​Волковыске началась под проливным дождем, но пришли тысячи

Фоторепортаж радио Свобода.
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Митинг Светланы Тихановской в ​​Волковыске 1 августа собрал более 3000 человек.

В начале шел сильный дождь в течение получаса. Когда погода успокоилась, жители Волковыска собрались возле церкви святого Вацлава.

Здесь можно увидеть бело-красно-белые флаги, воздушные шары такого же цвета, знамя «Свободу политзаключенным», а также флаг воздушно-десантных войск.

«У вас есть все силы - народ Беларуси", - сказала Тихановская.
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