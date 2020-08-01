Повторит ли Минск рекорд? В столице 6 августа пройдет митинг Тихановской
Ведущими митинга будут Катя Пытлева, Виталий Воднев, Антон Мартыненко. Будут участвовать: «VOLSKI», «J:МОРС», «NIZKIZ», «TOR BAND», «КРАМА»
В Минске 6 августа состоится очередной митинг Светланы Тихоновской с участием Вероники Цепкало и Марии Колесниковой. Акция состоится в столичном парке Дружбы народов, сообщает Telegram-канал «Страна для жизни».
Объединенный штаб анонсирует митинг Светланы Тихановской 6 августа в Минске, главной темой которого станет призыв «Можем!».
Акция начнется в 17 часов в парке Дружбы народов.
"Белорусский партизан"
18:21 01/08/2020
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