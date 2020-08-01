На предвыборный митинг Светланы Тихановской пришли тысячи людей самых разных возрастов, много семей с детьми, пожилые люди. В толпе - множество бело-красно-белых флагов, шаров и флажков с символикой объединенного штаба.







На подходе к Коложскому парку у пропускного пункта образовалась огромная очередь из желающих послушать Тихановскую.













В начале митинга в ожидании кандидата многие обсуждают то, что происходит в стране. Сходятся в том, что хочется жить по-другому, хочется перемен.

- Молодые люди, наши дети и внуки уезжают из нашей страны. А что мы тут будем одни делать? Я хочу, чтобы мои дети жили здесь, - говорит бабушка в первых рядах.









В первом ряду выделяется мужчина с портретом действующего президента Беларуси. Зовут Владимир, говорит, пришел по убеждению. По растерянному взгляду понятно, что он, видимо, не ожидал такого внимания со стороны журналистов. Обратил на него внимание и ведущий митинга:





- Я видел портрет с этим человеком в самые важные моменты моей жизни на протяжении 26 лет. Но надеюсь, что сегодня - последний раз, когда я его вижу, - звучит со сцены под всеобщее одобрение и аплодисменты.









Около 13.00 Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова появились на митинге под песню «Муры». Подъехать ближе к парку им не разрешили сотрудники ГАИ, поэтому часть пути они шли пешком. Люди встречали их овациями и криками "Света!"



— Мне вельмі падабаецца Гародня. Гэта — горад каралей! — обратилась к людям Светлана Тихановская. — У ім захаваўся дух Рэчы Паспалітай і Вялікага Княства Літоўскага… Дзякуй, што вы прыйшлі, што вас так шмат!

Участники митинга встретили это криками «Жыве Беларусь!».













Светлана рассказала о политических заключенных и зачитала их имена, выразила поддержку независимым журналистам и блогерам, которые также подвергаются преследованиям. Отдельно упомянула журналистов "Белсат", задержанных на митингах в Молодечно и Лиде накануне, 31 июля.

— Их преследуют только за то, что они показывают наши пикеты онлайн, за то, что они говорят правду, что показывают Беларусь, которая требует перемен! Так не должно быть! - говорит со сцены Светлана.



Толпа скандирует "Свободу!" и "Перемен!".

















Светлана Тихановская сказала несколько слов о Гродно, о бездарности власти в вопросе реконструкции и сохранении историко-культурных ценностей. Также перечислила основные пункты, которые должны сделать сторонники пермен:





- ни в коем случае не голосовать досрочно,

- записываться в наблюдатели,

- регистрироваться на онлай-платформе belarus2020.org,

- быть готовыми защищать свои голоса.









Светлана традиционно перечислила три вещи, которые сделает, когда станет президентом. Первое — освобождение политзаключенных. Второе — проведение референдума по возвращению Конституции 1994 года, где есть ограничение полномочий президента и сроков его правления. Третье — свободные и честные выборы нового президента в течение полугода.













Затем слово взяла Мария Колесникова, представительница штаба Виктора Бабарико. Она акцентировала внимание на том, что туристический потенциал Гродно и других белорусских городов с большой историей не используется в полной мере.

— Исторические усадьбы разрушаются, потому что у государства нет денег на реставрацию. Государство не хочет тратить деньги на усадьбы, на реставрацию, оно хочет тратить только на свои дворцы. В частные руки не отдает, жадничает, а мы теряем уникальные белорусские ценности, — говорит Мария Колесникова. — А чем без них привлекать туристов? «Табакерками», что ли? Гродно, сколько у вас появилось новых «Табакерок»?





Мария Колесникова выступает очень эмоционально. Она призывает людей повсюду в городе носить белые браслеты - чтобы показать, сколько их - сторонников перемен.





- Этот драндулет власти разваливается по частям, и мы обязательно победим, потому что нас теперь - абсолютное большинство, - говорит со сцены Мария.









Она отметила, что диктатура держится на страхе, и очень важно - не бояться и поддерживать друг друга, только так можно победить.





- Нам всем нужно брать на себя ответственность за то, что происходит в нашей стране. Спасибо всем тем, кто уже сегодня не боится высказывать свое мнение, кто уже сейчас противостоит системе унижения и рабства, - говорит Колесникова.













Следом слово взяла Вероника Цепкало. Ее муж, Валерий Цепкало, родился и вырос в Гродно.

— Родители моего супруга всю жизнь проработали на «Гродно-Азоте», он здесь вырос, сформировался как личность. Когда он собирал подписи за выдвижение в кандидаты в президенты, в Гродно мы собрали множество голосов, — рассказала Вероника.

По ее словам, Валерий Цепкало передал слова поддержки жителям Гродно и кандидату в президенты Светлане Тихановской.

















Со сцены выступил Виктор Шумель — директор гродненского центрального спортивного комплекса «Неман». Напомним, он написал открытое письмо председателю Федерации профсоюзов Беларуси и руководителю инициативной группы Александра Лукашенко Михаилу Орде, в котором попросил открыто отказаться от поддержки профсоюзами любого кандидата в президенты, сохранив нейтралитет в данном вопросе, и сделать открытое заявление.





«У всех у нас общая цель. И вот эта история с моей открытой критикой в адрес Орда за поддержку действующего президента. Она наделала много шума. Многие даже сказали, что это героизм. Но я не считаю это героизмом. Представьте, до чего мы дожили: мы считаем честное и открытое выражение своего мнения героизмом. Но мы все к этому сами пришли. Нас заставляли бояться, нас заставляли молчать, нам не давали высказать свое мнение. И мы боялись. Мы на кухнях даже шепотом друг с другом разговаривали, потому что всем нам есть что терять. Будь то работа или комната в общежитии. Но вы же знаете, что за это время мы потеряли намного больше, чем какая-то комната в общежитии. Вы же знаете, что мы за это время потеряли свободу слова, мы потеряли свободу собраний, мы потеряли право выбирать и быть избранным. Презумпция невиновности забыта полностью. Вы же все это видите вокруг. Об этом не надо говорить и не надо доказывать. Вы хотите, чтобы так продолжалось дальше? Так вот сейчас у вас есть шанс все изменить. Для этого надо сделать совсем немного. Вам надо просто открыто заявить о своем желании пользоваться всеми правами и свободами, которые нам положены. А не только мирным небом и суверенностью, которыми нас убаюкивает власть.

Я знаю многих людей, которые уже сделали этот первый шаг! Потому что первый шаг – он самый страшный. Дальше – гора с плеч. Дальше только радостное настроение и движение вперед. Поэтому я призываю – сделайте первый шаг. Открыто сделайте свое заявление и свой выбор. Придите 9 августа, чтобы отстоять свой голос. И хотел еще процитировать Ницше:

«Невозможно быть свободным от того, от чего убегаешь». Поэтому я не собираюсь убегать. И вас призываю отстаивать свои свободы. Вы все невероятные!» – сказал Шумель.





После митинга Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало посетили Коложскую церковь, поклонились Коложской иконе Божьей Матери.





Сегодня состоится еще два митинга Тихановской: в Волковыске и Слониме.







