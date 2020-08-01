Такие данные содержатся в "Системе комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом".





Второе место рейтинга осталось, как и в июне, за президентом США Дональдом Трампом, у него 78 124 упоминания в СМИ,





В тройку лидеров рейтинга вернулся с шестого места премьер-министр РФ Михаил Мишустин (64 281 ссылка), закрепив на этой позиции свое мартовское достижение.





Президент Украины Владимир Зеленский (63 544 ссылок) переместился с пятого на четвертое место. Для него это позиция равновесия: в 2020 году украинскому лидеру покорялись места со второго по шестое.





Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, до этого не фигурировавший в топ-10 СКАН, занял пятую строчку рейтинга (59 440 ссылок).





Врио главы региона был назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев, что принесло ему 26 384 упоминания в СМИ и девятое место в топ-10 рейтинга СКАН.





Остальные позиции заняли президент Беларуси Александр Лукашенко (52 150 упоминаний и шестое место), пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (44 022 ссылки, седьмое место) и мэр Москвы Сергей Собянин (36 850 ссылок, восьмая позиция).





Замкнул "десятку" госсекретарь США Майк Помпео (21 364 публикации), не появлявшийся в топ-10 СКАН с января. Среди сюжетов, где фигурировал глава американского госдепа, в основном - санкционная тема: Китай, "Северный поток - 2", "Турецкий поток", Иран, Рамзан Кадыров и т. д.







