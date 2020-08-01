+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Под Хойниками задержали тракториста, который резко высказался о выборах на YouTube

В пятницу 31 июля милиция задержала тракториста Евгения Василькова, автора Youtube-канала «Хойники для жизни». Он известен своим эмоциональным высказыванием о выборах и участии в них учителей, видео собрало более 93 тысяч просмотров, пишет «Радио Свобода».​



29 июля в Хойниках проходил пикет в поддержку Светланы Тихановской. На нем присутствовали около 300 человек. Был на пикете и Евгений Васильков.

«В пятницу к нему на работу — он работает сейчас на ферме — приехала милиция. И его задержали, оставили до суда под стражей. Суд будет в понедельник. Причину объяснили такую, что якобы не подчинился милиции. Как такое может быть? Наверное, это был только повод, чтобы задержать его», — сообщила радио «Свабода» Татьяна, жена Евгения Василькова.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
История: XXVIII. ПЕРВЫЕ ТЕКСТЫ | Тюрьма. Забытые...
Ольга Карач
МИЛИЦИИ, ОМОНу, ВОЙСКАМ: НЕ помогайте Лукашенко
Владимир Подгол
Новый смертельный этап выборов президента.
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, почему власти отказались...
Павел Знавец
Свергнут и убьют.
Валерий Щукин
Валерий Щукин--Лидии Ермошиной
Михаил Пастухов
ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]