







29 июля в Хойниках проходил пикет в поддержку Светланы Тихановской. На нем присутствовали около 300 человек. Был на пикете и Евгений Васильков.





«В пятницу к нему на работу — он работает сейчас на ферме — приехала милиция. И его задержали, оставили до суда под стражей. Суд будет в понедельник. Причину объяснили такую, что якобы не подчинился милиции. Как такое может быть? Наверное, это был только повод, чтобы задержать его», — сообщила радио «Свабода» Татьяна, жена Евгения Василькова.



