Под Хойниками задержали тракториста, который резко высказался о выборах на YouTube
В пятницу 31 июля милиция задержала тракториста Евгения Василькова, автора Youtube-канала «Хойники для жизни». Он известен своим эмоциональным высказыванием о выборах и участии в них учителей, видео собрало более 93 тысяч просмотров, пишет «Радио Свобода».
29 июля в Хойниках проходил пикет в поддержку Светланы Тихановской. На нем присутствовали около 300 человек. Был на пикете и Евгений Васильков.
«В пятницу к нему на работу — он работает сейчас на ферме — приехала милиция. И его задержали, оставили до суда под стражей. Суд будет в понедельник. Причину объяснили такую, что якобы не подчинился милиции. Как такое может быть? Наверное, это был только повод, чтобы задержать его», — сообщила радио «Свабода» Татьяна, жена Евгения Василькова.
15:45 01/08/2020
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