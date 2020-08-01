Посол РФ: мы настаиваем на скорейшем освобождении задержанных россиян

По его словам, с десяти часов вечера 31 июля до 5 утра 1 августа проходила встреча сотрудников консульского отдела посольства России с задержанными ранее россиянами.





"Консулы задали все вопросы которые были обязаны задать: относительно целей приезда в Республику Беларусь, планов дальнейшего перемещения, условий содержания. И тех документов, которые были представлены каждому из задержанных", - рассказал глава российской дипмиссии.





Мезенцев подчеркнул, что сегодня, "все те претензии и двоякие трактовки причин нахождения наших граждан на территории Республики Беларусь видятся необоснованными и надуманными, вызывают крайнее удивление".





"Никаких оснований считать, что эти граждане были готовы к нарушению общественного порядка нет. Более того, пока факты не предъявлены белорусской стороной", - отметил российский дипломат.





После чего посол добавил, что российским гражданам предъявлены документы, где говорится, что они подозреваются по двум статьям уголовного кодекса Беларуси. Глава дипмиссии уточнил, что "в документах предъявленных белорусскими следователями ссылки на терроризм нет. Ссылки на статьи 293 и 13 уголовного кодекса Беларуси".





"Согласиться с этим нельзя, потому что нет оснований и не предъявлено фактов, которые могут подтвердить такие подозрения", - подчеркнул еще раз посол России.





Он отметил, что, согласно, предъявленным документам белорусская сторона трактует положение российских граждан, как заключение под стражу.





"Мы настаиваем сегодня на скорейшем освобождении наших граждан. И плотном взаимодействии белорусских правоохранителей с адвокатом задержанных", - резюмировал Мезенцев.





Напомним, что в среду стало известно , что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнера", еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство БЕЛТА, россияне. По данным Следственного комитета Беларуси, 33 задержанных россиянина являются подозреваемыми в рамках уголовного дела о подготовке к массовым беспорядкам и даже теракту.



