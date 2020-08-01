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Без стыда и следствия. Статкевич о новых обвинениях: “Они решили, что я обладаю еще и телепатией”

“Раньше они считали, что я владею телепортацией, так как обвиняли меня в том, чего я не делал, в месте, где я не был. Теперь они решили, что я обладаю еще и телепатией, так как силой мысли проникаю в мысли и организую заговоры с Тихановским и “вагнеровцами”, — прокомментировал новое обвинение Николай Статкевич.

Без стыда и следствия. Статкевич о новых обвинениях: “Они решили, что я обладаю еще и телепатией”
фото: topcor.ru
Николай Статкевич / Еврорадио
 
Его слова привела жена Марина Адамович у себя в фейсбуке.

30 июля Следственный комитет заявил, что задержанные под Минском бойцов российского ЧВК "Вагнер" связаны с Youtube-блогером Сергеем Тихановским и его сторонниками. Сам Тихановский с 29 мая находится за решёткой — его задержали после провокации в Гродно и привезли в Минск. 
Алексей Карпенко
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