Без стыда и следствия. Статкевич о новых обвинениях: “Они решили, что я обладаю еще и телепатией”
“Раньше они считали, что я владею телепортацией, так как обвиняли меня в том, чего я не делал, в месте, где я не был. Теперь они решили, что я обладаю еще и телепатией, так как силой мысли проникаю в мысли и организую заговоры с Тихановским и “вагнеровцами”, — прокомментировал новое обвинение Николай Статкевич.
фото: topcor.ru
Николай Статкевич / Еврорадио
Его слова привела жена Марина Адамович у себя в фейсбуке.
30 июля Следственный комитет заявил, что задержанные под Минском бойцов российского ЧВК "Вагнер" связаны с Youtube-блогером Сергеем Тихановским и его сторонниками. Сам Тихановский с 29 мая находится за решёткой — его задержали после провокации в Гродно и привезли в Минск.
Следственный комитет также рассказал, что в отношении Сергея Тихановского, Николая Статкевича "и иных лиц" начато уголовное дело по факту приготовления к массовым беспорядкам.
По подозрению в совершении этого же преступления 29 июля в санатории "Белорусочка" Минского районе были задержаны 33 гражданина России — сотрудники ЧВК “Вагнер”.
Алексей Карпенко
14:33 01/08/2020
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