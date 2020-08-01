Без стыда и следствия. Статкевич о новых обвинениях: “Они решили, что я обладаю еще и телепатией”

“Раньше они считали, что я владею телепортацией, так как обвиняли меня в том, чего я не делал, в месте, где я не был. Теперь они решили, что я обладаю еще и телепатией, так как силой мысли проникаю в мысли и организую заговоры с Тихановским и “вагнеровцами”, — прокомментировал новое обвинение Николай Статкевич.

фото: topcor.ru