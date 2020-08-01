Мероприятие запланировано на 12:00 в Коложском парке. Кроме Гродно сегодня Тихановская планирует посетить Волковыск — встреча назначена на 15:30 на автостоянке около набережной по улице Маркса и встретиться с людьми в Слониме на стадионе “Динамо” в 19:00.