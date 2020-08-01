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Тихановская поднимает Запад: сегодня выступает в Гродно, Слониме, Волковыске

Светлана Тихановская продолжает тур по западу Беларуси. Кандидат в президенты, а также представительницы объединённого штаба — Мария Колесникова и Вероника Цепкало 1 августа встретятся с избирателями в Гродно

Тихановская поднимает Запад: сегодня выступает в Гродно, Слониме, Волковыске
фото: b-g.by
Мероприятие запланировано на 12:00 в Коложском парке. Кроме Гродно сегодня Тихановская планирует посетить Волковыск — встреча назначена на 15:30 на автостоянке около набережной по улице Маркса и встретиться с людьми в Слониме на стадионе “Динамо” в 19:00.
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