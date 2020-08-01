Тихановский удивился обвинениям в связях с задержанными «российскими боевиками»
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что ее муж Сергей, который сейчас в СИЗО, удивился обвинениям в связях с задержанными под Минском «российскими боевиками».
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«Новости о том, что белорусское телевидение показывает его как человека, который связан с задержанными „боевиками“ из России, и что [его видеоблог] „Страна для жизни“ якобы работала под контролем некоего российского политтехнолога [Виталия] Шклярова, Сергей узнал с большим удивлением. Ему такие факты из его биографии неизвестны», — написала кандидат в президенты.
Светлана Тихановская также сообщила, что в четверг и пятницу, 30 и 31 июля, ее супруга в СИЗО посещали адвокаты, при этом «следственных действий не было уже около месяца».
Ранее Следственный комитет Беларуси сообщил, что 33 гражданина России, задержанных 29 июля в санатории «Белорусочка», обвиняются в «организации массовых беспорядков» и проходят по одному делу с Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем.
Задержанному 29 июля в Гомеле политтехнологу Виталию Шклярову в пятницу избрали меру пресечения, он остается под стражей сроком на два месяца. Обвинение ему не предъявлено — на это у следствия есть десять дней.
11:13 01/08/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение