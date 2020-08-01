Об этом она написала на своей странице в Facebook.





«Новости о том, что белорусское телевидение показывает его как человека, который связан с задержанными „боевиками“ из России, и что [его видеоблог] „Страна для жизни“ якобы работала под контролем некоего российского политтехнолога [Виталия] Шклярова, Сергей узнал с большим удивлением. Ему такие факты из его биографии неизвестны», — написала кандидат в президенты.





Светлана Тихановская также сообщила, что в четверг и пятницу, 30 и 31 июля, ее супруга в СИЗО посещали адвокаты, при этом «следственных действий не было уже около месяца».





Ранее Следственный комитет Беларуси сообщил, что 33 гражданина России, задержанных 29 июля в санатории «Белорусочка», обвиняются в «организации массовых беспорядков» и проходят по одному делу с Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем.





Задержанному 29 июля в Гомеле политтехнологу Виталию Шклярову в пятницу избрали меру пресечения, он остается под стражей сроком на два месяца. Обвинение ему не предъявлено — на это у следствия есть десять дней.



