Наблюдатели в разных уголках Беларуси заметили, как члены участковых комиссий… снимают шторки с кабинок для голосования. А как же то, что по Конституции голосование в Беларуси — тайное?





Одно из таких сообщений пришло из Молодечно. Еврорадио дозвонилось до председателя Молодечненской районной комиссии Ирины Недведской:





— На кабинках в ваших участках правда отсутствуют шторки?





— Шторки есть… с трёх сторон.





— А с четвёртой что?





— А четвёртая — открытая сторона.





— То есть будет видно, что в кабинках происходит?





— Давайте я вам пока что ничего комментировать не буду… Поймите, сейчас идёт подготовка ещё участков. Готовность их будет проверяться третьего числа. Если вас всё это интересует, вы мне третьего позвоните.





Досрочное голосование на президентских выборах в Беларуси стартует 4 августа. Кандидат в президенты Светлана Тихановская призывает белорусов для защиты от фальсификаций на выборах пользоваться платформой “Голос”. К ней уже присоединились 570 тысяч человек. Авторы инициативы предлагают избирателям сфотографировать заполненный бюллетень — чтобы подсчитать альтернативные результаты выборов.





Против инициативы осторожно высказалась глава Центризбиркома Лидия Ермошина. Нет, она не может запретить фотографировать бюллетень. Но обращает внимание, что законом фотосъёмка не предусмотрена. И что это противоречит принципу о тайне волеизъявления, прописанному в Конституции.





Теперь получается, что фотографировать бюллетень избирателю придётся в открытой кабинке. Это вообще законно — смотреть, как голосует избиратель? И вот как раз это не противоречит конституционному праву на тайное голосование?





Политолог Юрий Чаусов рассказывает Еврорадио, что конкретных правил для оформления кабинок для голосования в законодательстве нет:





“Избирательный кодекс говорит о том, что голосование должно проходить тайно, а как это реализуется — вопрос уже организации и оформления участка для голосования. Это могут быть не шторки, это могут быть кабинки. Я видел, как в школе ставят парту на парту — и люди заполняют [бюллетень] в такой импровизированной кабинке. Шторки — не обязательное условие”.





В сборнике методических материалов для участковых комиссий по выборам президента Республики Беларуси есть пункт 3.2. “Оборудование помещения для голосования”. Требованиям к кабинам для голосования там уделено целое предложение:





“Для обеспечения тайного голосования устанавливаются кабины либо отводятся специально оборудованные комнаты, которые оснащаются столами (подставками), системой освещения (при необходимости) и снабжаются письменными принадлежностями (за исключением карандашей)”.





В Конституции Беларуси есть статья 68: “Голосование на выборах является тайным: контроль за волеизъявлением избирателей в ходе голосования запрещается”. Но смотреть и контролировать — это разные вещи, то есть формально отсутствие четвёртой шторки не нарушает основной закон. Но принцип тайного голосования должен соблюдаться — со шторками или без.





“Если шторок нет, то как расположена кабинка? Если это сделано так, что все видят, кто как заполняет [бюллетень], то это, наверное, было бы нарушением избирательного законодательства, — продолжает Юрий Чаусов. — На месте избирателей, конечно, стоило бы подать жалобу”.





Как показывает практика, последнее слово на участке — за председателем УИК. Именно от него зависит, будет ли использование смартфона или фотоаппарата на участке признано нарушением.





При отсутствии шторки с одной из четырёх сторон кабинки для голосования заметить смартфон в руках избирателя будет в разы проще. Людям, участвующим в инициативе “Голос”, стоит психологически приготовиться к тому, что бюллетень придётся фотографировать на глазах у членов участковых комиссий.



