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Писательница обратилась с открытым письмом к учителям – членам избирательных комиссий

Евгения Пастернак просит учителей посчитать голоса избирателей. «И пусть эти выборы войдут в историю страны»


Писательница и мама школьницы Евгения Пастернак обратилась с открытым письмом к учителям, которые будут работать в участковых избирательных комиссиях. Текст.

«Дорогие учителя!

Вы удивительные люди.

Вы тащите на себе груз, который никому не под силу.

Вы ежедневно, ежечасно, постоянно, без отдыха, без отпуска связываете наших детей с реальным миром. Вы можете справиться с тридцатью первоклассниками.

Вы можете справиться с классом подростков.

А значит — вы можете справиться со всем на свете.

Загляните внутрь себя. Вы очень сильные.

Вы очень мудрые.

Вы, учителя, воспитали прекрасных людей, граждан нашей общей любимой страны.

Людей, которые 9 августа придут на избирательные участки сделать свой выбор.


Людей, которые 9 августа придут туда наблюдателями.

Они не против вас.

Они с вами.

Дорогие учителя, мы все у вас в долгу, и мы готовы отдать долг.

Если вам нужна помощь — скажите.

Если вам страшно — скажите.

Мы будем рядом.

Если вам угрожают увольнением, помните, что мы рядом.

Рядом с вами стоят ваши ученики и их родители.

Дорогие учителя, мы очень просим:  

Посчитайте наши голоса!

И пусть эти выборы войдут в историю страны.

Мы все за честные выборы!»
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