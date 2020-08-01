Писательница обратилась с открытым письмом к учителям – членам избирательных комиссий
Евгения Пастернак просит учителей посчитать голоса избирателей. «И пусть эти выборы войдут в историю страны»
Писательница и мама школьницы Евгения Пастернак обратилась с открытым письмом к учителям, которые будут работать в участковых избирательных комиссиях. Текст.
«Дорогие учителя!
Вы удивительные люди.
Вы тащите на себе груз, который никому не под силу.
Вы ежедневно, ежечасно, постоянно, без отдыха, без отпуска связываете наших детей с реальным миром. Вы можете справиться с тридцатью первоклассниками.
Вы можете справиться с классом подростков.
А значит — вы можете справиться со всем на свете.
Загляните внутрь себя. Вы очень сильные.
Вы очень мудрые.
Вы, учителя, воспитали прекрасных людей, граждан нашей общей любимой страны.
Людей, которые 9 августа придут на избирательные участки сделать свой выбор.
Людей, которые 9 августа придут туда наблюдателями.
Они не против вас.
Они с вами.
Дорогие учителя, мы все у вас в долгу, и мы готовы отдать долг.
Если вам нужна помощь — скажите.
Если вам страшно — скажите.
Мы будем рядом.
Если вам угрожают увольнением, помните, что мы рядом.
Рядом с вами стоят ваши ученики и их родители.
Дорогие учителя, мы очень просим:
Посчитайте наши голоса!
И пусть эти выборы войдут в историю страны.
Мы все за честные выборы!»
09:57 01/08/2020
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