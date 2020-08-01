



Писательница и мама школьницы Евгения Пастернак обратилась с открытым письмом к учителям, которые будут работать в участковых избирательных комиссиях. Текст.





«Дорогие учителя!





Вы удивительные люди.





Вы тащите на себе груз, который никому не под силу.





Вы ежедневно, ежечасно, постоянно, без отдыха, без отпуска связываете наших детей с реальным миром. Вы можете справиться с тридцатью первоклассниками.





Вы можете справиться с классом подростков.





А значит — вы можете справиться со всем на свете.





Загляните внутрь себя. Вы очень сильные.





Вы очень мудрые.





Вы, учителя, воспитали прекрасных людей, граждан нашей общей любимой страны.





Людей, которые 9 августа придут на избирательные участки сделать свой выбор.









Людей, которые 9 августа придут туда наблюдателями.





Они не против вас.





Они с вами.





Дорогие учителя, мы все у вас в долгу, и мы готовы отдать долг.





Если вам нужна помощь — скажите.





Если вам страшно — скажите.





Мы будем рядом.





Если вам угрожают увольнением, помните, что мы рядом.





Рядом с вами стоят ваши ученики и их родители.





Дорогие учителя, мы очень просим:





Посчитайте наши голоса!





И пусть эти выборы войдут в историю страны.





Мы все за честные выборы!»



