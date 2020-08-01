Глава Совета Безопасности Равков подтвердил информацию о том, что 33 арестованных гражданина России – представители российской частной военной компании Вагнера. Они дают показания, но некоторые уже якобы признались, что приехали «делать революцию». Также господин Равков утверждал, что «под Псковом и Невелем формируются еще какие-то группировки» боевиков, планирующих проникновение на территорию Беларуси с целью дестабилизации ситуации, пишет политический аналитик Александр Денисов.





Если это все чистой воды правда, возникают вопросы: где консультации силовиков в рамках союзной страны, где закрытие границ, где нота протеста к властям России, которые якобы не контролируют действий своего ЧВК? Наконец, что делают наши КГБ и пограничники, которые «потеряли» как минимум еще 170 потенциальных преступников? Это же не иголка в стоге сена! Уже сегодня они могут бросать дохлых крыс в колодцы мирных работников колхозов, накапливать по съемным гаражам топоры и арматуру… фантазия рисует ужасающие картины!





Чтобы быть справедливым, нужно отметить: частные военные компании – это не шутка. В той же России их около десятка. Это профессиональные убийцы, которые ради денег готовы на все. Члены того же ЧВК Вагнера беспощадно действовали в Украине, Сирии, Ливии, и для них, как говорят, деньги не пахнут. До сих пор не расследованные убийства на Майдане дают право существовать версии, что убийцами могли быть представители некой «третьей силы». Почему же во время возможных массовых протестов в Минске не могли бы действовать подобные провокаторы-наемники?





Трудно себе представить, что перемещение двухсот боевиков по Беларуси не было замечено. Бездействие наших спецслужб можно объяснить тем, что бдительность белорусских силовиков усыпили хитрые «кремлевские», поэтому наши спецслужбы ничего не стоят, или что никто вагнеровцев не воспринимал как угрозу. Как и прежде: отдохнули ребята на уютных белорусских курортах и улетели с «чистой совестью» убивать людей в какой-то далекой африканской стране. Не собирался же боевик расплачиваться за белорусское мороженое суданскими фунтами! Эту версию, кстати, высказали несколько российских Telegram-каналов, подчеркивая, что Беларусь в условиях пандемии и закрытых границ может быть перевалочной базой для российских наемников. «Лукашенко, конечно, был в курсе, для чего вагнеровцы находятся в Минске и куда летают», – утверждает господин Пегов из канала «War Gonzo».





Президент России на встрече с руководством частной воен й компании Вагнера. Фото из группы ВК «Солдаты Удачи»





Невозможно себе представить, что частные военные компании не контролируются российскими спецслужбами, как и то, что спецслужбы союзных государств не пребывают в постоянном контакте. Российские власти, по словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента, ждут «исчерпывающей информацию о произошедшем».





Вот и получается, что то ли Москва держала фигу в кармане, то ли Минск некрасиво в отношении России использовал вагнеровцев в своих целях. В любом случае, они стали козлами отпущения в большой политической игре. Не в том месте, не в то время…





Все ждут реальных доказательств от властей Беларуси. Тут уж не отвернешься. Это тебе не дело «дохлой крысы» или «джипа с оружием через украинскую границу», концы которых утонули. И если эта игра с «козлами отпущения» не была согласована с «кремлевскими», то это пахнет серьезным конфликтом с Россией. И тогда вопрос, что там действительно будет происходить под Псковом и Невелем.



