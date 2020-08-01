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Мезенцев: задержанных россиян перевели "в более комфортное учреждение"

Россиян, задержанных в минувшую среду в Беларуси, перевели "в более комфортное учреждение", сообщил в пятницу посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала "Россия-1".




Глава российского диппредставительства рассказал, что обсудил ситуацию вокруг задержанных в Беларуси россиян с министром внутренних дел республики Юрием Караевым. По словам посла, задержанным уже созданы более комфортные условия содержания.

"Граждан перевели в иное место содержания с объяснением того, что их условия там будут более комфортными и обеспечены будут, насколько это возможно в пенитенциарном учреждении, добрые условия содержания", - сказал Мезенцев.

Напомним, что изначально они находились в ЦИП на Окрестина.

Мезенцев подчеркнул, что факт задержания россиян наносит ущерб отношениям Беларуси и России, а раскручивание ситуации не является готовностью развивать их.

"Безосновательные, жесткие заявления о причинах нахождения наших граждан здесь были высосаны из пальца и взяты из ниоткуда. К сожалению, мы видим тенденциозную подачу материала. Разговоры о том, что эти люди могли быть причиной дестабилизации обстановки, просто не выдерживают никакой критики, они абсурдны и неестественны", - сказал посол.
Sputnik
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