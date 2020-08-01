Сенат США 5 августа может утвердить Джули Фишер послом в Беларуси

"Мы ожидаем обмена послами в ближайшее время. У нас не было послов с 2008 года. А заместитель министра иностранных дел Беларуси Кравченко уже назначен и должен прибыть в Вашингтон в середине августа. На следующей неделе, 5 августа, в Сенате США состоится слушание, чтобы утвердить кандидатуру Джули Фишер", - сказал Кент в интервью "Радио Свобода".









Как сообщалось, Вашингтон и Минск взаимно отозвали послов в 2008 году, до настоящего времени посольства возглавляли временные поверенные. В последнее время отношения Беларуси с Западом улучшались на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. В том числе активизировались визиты высокопоставленных американских чиновников в Беларусь. Так, республику 1 февраля посетил госсекретарь США Майк Помпео в рамках своего евразийского турне, он провел переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко и главой МИД республики Владимиром Макеем. Стороны подтвердили готовность обменяться послами, пишет interfax.by





Президент США Дональд Трамп в мае внес в сенат кандидатуру помощника замгоссекретаря Джули Фишер для утверждения на должность посла в Минске. Прибытие в Минск американского посла ожидается летом текущего года.







