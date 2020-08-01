Задержание россиян в Беларуси / Скриншот с видео "Беларусь 1"





Игорь Гиркин (Стрелков), командир российских диверсантов в Крыму и на Донбассе в 2014-м, полковник ФСБ в отставке, прокомментировал задержание десятков россиян в Беларуси. Как известно, официальные СМИ нашей страны 29 июля сообщили, что "прибыли более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании", и они — бойцы частной военной компании Вагнера. 33 граждан России задержали. "Попытка представить происшествие как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по крайней мере, недоумение", — заявляет МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство утверждает, что группа направлялась "транзитом через Минск в Стамбул", и "по неизвестной причине" не попала на свой рейс в Турцию, поэтому и задержалась в Беларуси — ждала, когда им купят новые билеты.





Гиркин прокомментировал ситуацию в соцсетях ещё до заявления МИДа РФ. Он отреагировал на мнения различных экспертов, в том числе приближённых к российским властям и "почти не сомневается", что на самом деле "имел место "транзит". "Однако есть ряд "нюансов", — пишет Игорь Гиркин и ссылается на "эксклюзивные" данные. — ...Группа... действительно отправлялась транзитом в одну из стран мира [в Африку или в Латинскую Америку], но почему-то (для рядовых бойцов не объяснялось) — "застряла" в Беларуси. Случайно ли застряла? — Для меня вопрос".





Комментарии официальных лиц в Москве Гиркин называет "неуклюжими" и "совершенно криво-идиотскими". На его взгляд, они "скорее вызывают подозрения, чем их развеивают".





Игорь Гиркин пишет, что "даже если идёт речь исключительно о безобидном "транзите", он в данном конкретном случае также часть специальной операции по переброске группы "юридически не существующих военных" в третью (воюющую) страну". И эта переброска бойцов "осуществляется с территории "союзника", высшему руководству которого кремлёвские гномы регулярно гадят через СМИ и не только,"выламывая руки". Полковник в отставке делает вывод, что "само по себе данное действие — хороший пример заскорузлого идиотизма".





Ранее тот же Игорь Гиркин удивился, что бойцы частной военной компании якобы собирались лететь в Турцию. Как известно, в Ливии эти россияне и турки оказались по разные стороны фронта.





Гиркин в последние годы жёстко критикует власть Владимира Путина. В этом году он утверждал, что его родственниками в Беларуси интересовались сотрудники КГБ.



