Российский эксперт обвинил Лукашенко в предательстве





Олег Матвейчев. В России эту информацию восприняли нервно. О возможных последствиях подобных решений «Вечерней Москве» рассказал политолог, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»





— Поведение Лукашенко — обычная глупость. Когда человек совершает предательство, его «затягивает». После первой, «маленькой» сделки с совестью происходит вторая, серьезнее. Потом следуют откровенно непорядочные поступки. Жить с этим очень трудно, и запутавшийся человек пытается поменять картину мира, убедить себя, что на самом деле «все не так». Это путь предателя, — заявил Матвейчев.





Политолог предположил, что российских граждан в Беларуси продержат долго. Он пояснил, что они находятся сейчас там как заложники. По мнению профессора, Лукашенко будет шантажировать Россию.





— Лидер Беларуси рассчитывает на победу. Он либо «развернет» майдан в другую сторону и договорится с протестующими, либо раздавит их. Он не Янукович — применит силу. Но безобразное поведение Лукашенко наводит на мысли о его неадекватности. Он сильно изменился за последние 3-4 года. Он идет к пропасти, — считает эксперт.





Вопрос лишь в том, когда Лукашенко в упомянутую пропасть рухнет, отметил Матвейчев. Это может произойти на ближайших выборах или позже, но, по словам политолога, Лукашенко уже не вернуть, точка невозврата пройдена.





При всей сложности политического расклада все усугубляется человеческим фактором.





— Лукашенко утратил связь с реальностью. Почему-то диктаторов во все времена «срывало» в направлении России. Наполеону все благоприятствовало, он покорил Европу, при этом у нас ему почему-то симпатизировали. Наполеон решился на самоубийство: он пошел против русских. Позже такую же глупость сделал Гитлер. Их «несет», они «теряют берега» и плохо заканчивают. История некоторых людей ничему не учит, — добавил политолог.





Олег Матвейчев допустил, что ближайшие выборы в Беларуси закончатся для Лукашенко благоприятно, но, несмотря на это, его политический конец близок. Эксперт заключил, что народ Беларуси вряд ли будет через несколько лет вспоминать Александра Лукашенко как «отца нации» и настоящего лидера страны.