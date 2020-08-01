30 июля, в парке Дружбы народов в Минске прошел разрешенный митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской. По оценкам правозащитников, собралось около 63 тысяч. При этом милиция говорит про 18 250 человек.





63 тысячи человек насчитала волонтерская инициатива наблюдения за мирными собраниями, совместный проект правозащитного центра «Весна» и «Белорусского Хельсинкского комитета», который действует в Беларуси с 2012 года.





Сокоординатор #ControlBY Наталья Сацункевич сообщила, у инициативы нет особенной методики: людей считают также, как и в других странах, допустим, как «Белый счетчик» в России.





«Для этого у нас есть счетчики, их используют, например, стюардессы и контролеры в общественном транспорте в Европе. Когда нажимаешь на кнопку, появляется цифра 1, и так далее. Поэтому обычно сложностей с подсчетами шествия нет», - поясняет Наталья Сацункевич, которую цитируе т tut.by.





«Вчера, 30 июля, одной из главных задач было оценить количество людей, и нам в этом очень помогла организация самого мероприятия, потому что по периметру площадь была обнесена и были контрольно-пропускные пункты у входа.





По нашим подсчетам, было 13 точек входа. Восемь человек считали пришедших (некоторые только на одном входе, у других же было по два, которые находились рядом) с 17.30 до 20.30, ровно три часа. Каждые 15 минут они передавали данные и обнуляли счетчик. Плюс на 17.30 мы посчитали тех людей, которые уже были внутри ограждения, получилось не менее 1550 человек. И на 20.30 мы посчитали тех, кто был за ограждением, то есть снаружи. Их получилось не менее 8130.





Всего эти восемь человек, которые каждые 15 минут сообщали данные, насчитали 53 251 человека. То есть если все сложить, то получится не менее 62 931 человека за три часа. Отметим, что это люди, которые пришли на место митинга, а не прошли через рамки, потому что часть стояла за ограждением», - растолковала Сацункевич.





«Было много вопросов вроде "почему мы сначала опубликовали цифру в 34 тысячи, а потом она стала больше". Дело в том, что на месте митинга очень плохо работал интернет и у части наших наблюдателей просто не доходили сообщения с цифрами. Потом, когда после наблюдения мы получили все данные, то вбили их в таблицу и перепроверили — и у нас получилась конечное число», - уточнила она.





Наталья отмечает, что 30 июля подсчет на входе был наиболее подходящим вариантом, так как при оценке толпы по плотности погрешность была бы больше. Она считает, что вряд ли волонтеры могли посчитать кого-то дважды, тому что отмечались только входящие, а по словам наблюдателей, за эти три часа из парка выходило мало людей.





«Мы говорим, что было не менее 63 тысяч человек, потому что их мы посчитали точно. Да, часть людей прошла без нашего подсчета, это очевидно, но было не менее этого количества. Инициатива #ControlBY по наблюдению за мирными собраниями так же, как и любая правозащитная деятельность, является политически нейтральной, и нам нет никакого смысла ни завышать, ни занижать цифры. А учитывая, что мы работаем с 2012 года, думаю, мы можем немного рассчитывать на нашу репутацию, в том числе и пользоваться доверием», - заявила сокоординатор #ControlBY.





МВД РБ сообщило, что 30 июля через контрольно-пропускные пункты, «оборудованные рамочными металлодетекторами», в столичном парке Дружбы народов прошли 18 250 человек.





Согласно методу Джейкобса, в парке Дружбы народов в Минске могут разместиться 64 тысячи свободно стоящих людей, на Октябрьской - 17 тысяч человек, на площади Незавсимости – 35 тыс. человек.



