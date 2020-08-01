







Офис генпрокурора Украина направил запрос в Генпрокуратуру Беларуси о выдаче 28 из 33 задержанных россиян. В Киеве утверждают, что они якобы имеют отношения к боевым действиям в Донбассе.





"В международной базе розыска фамилий этих россиян, на сколько мне известно, нет", - сообщил Sputniк информированный источник в правоохранительных органах.





Он пояснил, что Беларусь может выдать гражданина третей страны по запросу какого-либо государства, если в отношении этого лица в стране, которая просит выдачи, возбуждено уголовное дело и его данные внесены в международную базу расшиваемых лиц, проще - базу Интерпола.





"Насколько я обладаю информацией, фамилий этих российских граждан в этой базе нет", - сказал собеседник Sputnik.





По его словам, между Беларусь и Украиной вопросы выдачи лиц регулируются Минской конвенцией о выдаче по гражданским, семейным и уголовным делам, из которой Украина не выходила.



















