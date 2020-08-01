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Источник: у Беларуси есть основания не выдавать задержанных россиян Украине

У Беларуси есть все основания не экстрадировать задержанных россиян, сообщил Sputnik источник в правоохранительных органах.



Офис генпрокурора Украина направил запрос в Генпрокуратуру Беларуси о выдаче 28 из 33 задержанных россиян. В Киеве утверждают, что они якобы имеют отношения к боевым действиям в Донбассе.

"В международной базе розыска фамилий этих россиян, на сколько мне известно, нет", - сообщил Sputniк информированный источник в правоохранительных органах.

Он пояснил, что Беларусь может выдать гражданина третей страны по запросу какого-либо государства, если в отношении этого лица в стране, которая просит выдачи, возбуждено уголовное дело и его данные внесены в международную базу расшиваемых лиц, проще - базу Интерпола.

"Насколько я обладаю информацией, фамилий этих российских граждан в этой базе нет", - сказал собеседник Sputnik.

По его словам, между Беларусь и Украиной вопросы выдачи лиц регулируются Минской конвенцией о выдаче по гражданским, семейным и уголовным делам, из которой Украина не выходила. 
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