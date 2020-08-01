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Стало известно, сколько Трамп заработал за 2019 год

Опубликован ежегодный финансовый отчет президента США Дональда Трампа по итогам 2019 года. 78-страничный документ появился на сайте офиса по правительственной этике о финансовых делах главы государства, пишет The Wall Street Journal.



По информации издания, за прошлый год бизнес американского лидера принес ему в общей сложности 446 миллионов долларов, что на 2,6 процента больше, чем в 2018 году.

Приведенные в отчете данные не отражают негативное влияние пандемии коронавируса на предпринимательскую деятельность Трампа, попавшую под удар ввиду необходимости закрывать бизнес в рамках борьбы с распространением инфекции.

Согласно документу, в прошлом году президент США заработал 21,4 миллиона долларов на своем курорте в Мар-а-Лаго во Флориде. Доходы от отеля близ Белого дома достигли 40,5 миллиона долларов.


Кроме того, указано, что политик продал за 13,5 миллиона долларов особняк в Беверли-Хиллз.

В отчете также подчеркивается, что большая часть доходов Трампа состоит из прибыли от недвижимости по всему миру, а также от гонораров за книгу «Искусство заключать сделки». За литературный труд американский лидер ежегодно получает дополнительные 100 тысяч долларов.

Среди прочего, в 2019 году президент получил пенсию от Премии гильдии киноактеров в размере 77,8 тысячи долларов и от Американской федерации артистов телевидения и радио в размере 8,7 тысячи долларов.
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