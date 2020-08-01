Митрополит Филарет перед выборами обратился к белорусам
Митрополит Филарет, Почетный Патриарший экзарх всея Беларуси, 31 июля обратился к белорусскому народу в преддверии выборов Президента и призвал помнить, что «брат не должен поднимать руку на брата», сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
Митрополит Филарет напомнил, что белорусы пришли к миру – великой ценности – тернистым путем мужества и подвига. И сейчас сохранить согласие на родной земле – общий долг.
Митрополит Филарет призвал каждого к сугубой ответственности перед Богом и потомками, а также соблюдать закон, слушать голос своей совести, быть людьми независимо от взглядов и предпочтений.
– Помните, что мы – одна семья и что брат не должен поднимать руку на брата, – говорится в обращении.
Поскольку неадекватными силовыми реакциями в Беларуси в эту избирательную кампанию отметились сотрудники силовых структур, особенно желательно, чтобы обращение митрополита зачитали им.
"Белорусский партизан"
07:28 01/08/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение