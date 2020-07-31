+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

В Минске задержали оппозиционного активиста Евгения Афнагеля

В Минске задержали оппозиционера Евгения Афнагеля, активиста "Европейской Беларуси". Об этом сообщает его соратник Павел Юхневич.

Афнагель находится в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина. Как полагает Юхневич, Афнагель отбывает 15-суточный арест за пикет по сбору подписей за альтернативных кандидатов, который проходил на Комаровском рынке.

Обстоятельства задержания Афнагеля неизвестны. 

Активисты "Европейской Беларуси" входили в штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской. Но после ее заявления, что она не будет сниматься с выборов и пойдет до конца, все 13 активистов покинули штаб Тихановской, передает "Еврорадио".
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
История: XXVIII. ПЕРВЫЕ ТЕКСТЫ | Тюрьма. Забытые...
Ольга Карач
МИЛИЦИИ, ОМОНу, ВОЙСКАМ: НЕ помогайте Лукашенко
Владимир Подгол
Новый смертельный этап выборов президента.
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, почему власти отказались...
Павел Знавец
Свергнут и убьют.
Валерий Щукин
Валерий Щукин--Лидии Ермошиной
Михаил Пастухов
ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]