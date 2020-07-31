В Минске задержали оппозиционного активиста Евгения Афнагеля
В Минске задержали оппозиционера Евгения Афнагеля, активиста "Европейской Беларуси". Об этом сообщает его соратник Павел Юхневич.
Афнагель находится в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина. Как полагает Юхневич, Афнагель отбывает 15-суточный арест за пикет по сбору подписей за альтернативных кандидатов, который проходил на Комаровском рынке.
Обстоятельства задержания Афнагеля неизвестны.
Активисты "Европейской Беларуси" входили в штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской. Но после ее заявления, что она не будет сниматься с выборов и пойдет до конца, все 13 активистов покинули штаб Тихановской, передает "Еврорадио".
22:07 31/07/2020
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