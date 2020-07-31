В Минске задержали оппозиционного активиста Евгения Афнагеля

Афнагель находится в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина. Как полагает Юхневич, Афнагель отбывает 15-суточный арест за пикет по сбору подписей за альтернативных кандидатов, который проходил на Комаровском рынке.





Обстоятельства задержания Афнагеля неизвестны.



