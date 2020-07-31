СК: Задержанные «бойцы ЧВК» не собирались лететь в Стамбул





— Очевидным является, что при организованной подготовке к совершению преступления злоумышленники готовят себе алиби. Подобная ситуация имела место с задержанием 33 граждан Российской Федерации, у которых на руках имелись билеты на вылет на 25 июля в Стамбул. Однако, как выяснило следствие, лететь туда они не намеревались, — сказал Агафонов





По его словам, группа была организована и управлялась по военным стандартам. В WhatsApp была создана группа для управления личным составом, участниками которой были 33 задержанных.





— Все задержанные допрошены с участием защитников. Их показания не последовательны о целях нахождения в Беларуси, противоречивы. 11 человек намеревалось лететь в Венесуэлу, 15 следовали в Турцию, 2 — на Кубу, 1 — в Сирию. Один вообще не знал, куда летит. Трое от дачи показаний отказались. Представляется сомнительным, что в одном рейсовом самолете можно совершить перелет в страны различных континентов, — заявил представитель Следственного комитета.





Ранее посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные россияне направлялись транзитом в Турцию, но из-за опоздания на рейс остались и поселились в санатории «Белорусочка» под Минском.





В сюжете ОНТ есть рассказ водителя Геннадия Кумпана, который 24 июля забрал группу мужчин на российско-белорусской границе. До аэропорта они не доехали и развернулись. В сюжете отмечают, что у прибывших была возможность улететь в Стамбул позже: с 26 по 28 июля было четыре рейса.





«По версии следствия, вылет в Турцию — отвлекающий маневр, спланированный заранее. Это подтверждает и то, что заранее были забронированы номера на всех в минской гостинице IBB», — сообщил закадровый голос. Когда мужчины выселялись из гостиницы, пояснили, что уезжают в аэропорт, а на самом деле — в санаторий «Белорусочка».





Отмечается, что у следствия есть и другие данные, что конечной точкой маршрута был именно Минск.





Задержание «бойцов ЧВК» в Беларуси

В ночь с 28 на 29 июля под Минском задержали 33 человека. ГосСМИ сообщили, что это боевики иностранной частной военной компании Вагнера. 32 из них забрали из санатория под Минском, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.





Все задержанные — граждане Российской Федерации, 14 из них упоминаются в базе «Миротворец» как участники военных действий на Донбассе. ГосСМИ со ссылкой на правоохранительные органы заявили, что «была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Что с остальными более чем 160 боевиками, пока неизвестно.





Лукашенко назвал случившееся чрезвычайным происшествием. По данному инциденту в МИД Беларуси вызваны послы Украины и России. Следственный комитет 30 июля заявил, что задержанные россияне подозреваются в подготовке массовых беспорядков, возбуждено уголовное дело, решается вопрос о применении к ним меры пресечения в виде заключения под стражу.

