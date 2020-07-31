Александр Пыльченко и Дмитрий Лаевский. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY





— Алексиевич, Цеслер и Маханько — одни из лучших представителей литературы, искусства и благотворительной сферы, и все люди, которые нашли в себе мужество прийти в КГБ с ходатайством о поручительстве, продемонстрировали свою гражданскую позицию и солидарность, — отмечают Пыльченко и Лаевский.





При посещении Виктора Бабарико в СИЗО сегодня утром защитники рассказали ему о задержаниях людей, которые три дня назад хотели подать в КГБ ходатайства об изменении ему меры пресечения. По словам адвокатов, Виктор Бабарико возмущен и шокирован тем, что такое возможно.





— Виктор Дмитриевич возмущен этими задержаниями и шокирован тем, что человек, пришедший в госорган подать обращение, которое предусмотрено законом, может оказаться арестованным и получить даже не штраф, а «сутки». Это беспрецедентно. В то же время Виктор Дмитриевич выразил огромную благодарность всем людям за такую поддержку — прежде всего тем, кто пришел подать ходатайство, и в особенности тем, кто беспочвенно пострадал за реализацию законного права, — рассказали Пыльченко и Лаевский.





Адвокаты считают, что задержание журналистов неприемлемо в принципе, ведь они выполняют свою работу, а задержание граждан, пришедших подать обращение о личном поручительстве в правоохранительный орган, — это не только несовместимо с конституционным правом на подачу обращений, но и нарушает право на защиту Виктора Бабарико, ведь аресты людей, готовых стать поручителями, препятствуют защите в вопросе аргументации изменения меры пресечения.









Защитники также рассказали об условиях содержания Виктора Бабарико в СИЗО: у него есть проблемы с получением питьевой воды, которую он заказывает из магазина СИЗО.





— В связи с этим хочется выразить мнение, что право человека получить питьевую воду не может ограничиваться ни при каких обстоятельствах. И надеемся, что администрация СИЗО не допустит препятствий для получения нашим подзащитным питьевой воды, а если такие препятствия возникли — надеемся, что они будут незамедлительно устранены, — отмечают Пыльченко и Лаевский.

