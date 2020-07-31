+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Романчук: Неподдельно стремление «не быть скотом»

Известный экономист – про исторический митинг Тихановской на Бангалор.

Фото Игоря Мелешко

– «Давай разрушим эту тюрьму!», – пишет Ярослав Романчук. – Патриотично до дрожи. Проникновенно до комка в горле. Эмоционально до слёз. Жизнерадостно от единения. Солнечно от улыбок. Позитивно от правды. Гармонично от справедливости. Достойно от народности. Благородно от стремления к свободе. Неподдельно стремление «не быть скотом». Оптимистично от народного пробуждения. Вкусно от предвкушения воли. Бесспорно – за перемены.

Беларусь зреет на глазах. Страна-тюрьма не устраивает. Государство-Левиафан достало. Бюрократия абрыдла. Высокомерие и хамство Вертикали надоело. Ложь и лицемерие задолбали. Левиафан головного мозга получает удар под дых. Поперёк горла стоит холуйство и лизоблюдство. Люди исповедуются в грехе потаканию Злу.

Хочется правды-матки. Хочется людьми звацца. Мерзко быть на побегушках у номенклатурных начальников. Противно бояться и терпеть оскорбления сверху. Стыдно за то, какую страну мы оставляет детям. Позорно за страну, которую мы создали для стариков.


Сегодня в Беларуси вопрос не в том, рухнут ли стены. Да, они обязательно рухнут. Вопрос, когда. Главное, чтобы разрушение стен в Беларуси не привело к жертвам. Главное, чтобы на обломках старого не появились строители новых стен. Главное, чтобы сразу же после разрушения старых стен, освобождения от оков строительство нового было в руках профессиональных, честных, патриотичных людей.

Тех, для кого свобода, собственность и солидарность – личная моральная основа жизни.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
История: XXVIII. ПЕРВЫЕ ТЕКСТЫ | Тюрьма. Забытые...
Ольга Карач
МИЛИЦИИ, ОМОНу, ВОЙСКАМ: НЕ помогайте Лукашенко
Владимир Подгол
Новый смертельный этап выборов президента.
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, почему власти отказались...
Павел Знавец
Свергнут и убьют.
Валерий Щукин
Валерий Щукин--Лидии Ермошиной
Михаил Пастухов
ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]