+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Журналистов "Белсата" задержали в Молодечно в прямом эфире

Съемочную группу телеканала "Белсат" в Молодечно задержали после митинга кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Машина, в которую посадили журналистов "Белсат" / Кадр из видео​

Задержание произошло в прямом эфире, когда журналисты разговаривали с жителями Молодечно, передает "Еврорадио". "Принималово в прямом эфире", — успел прокомментировать журналист. 

В машине при невысключенной технике было слышно, как журналисты жалуются, что милиционеры поломали им видеокамеру. 

По данным БАЖ, в Молодечно задержаны Алесь Силич, Мария Арцыбашева, Денис Дзюба и Змитер Мицкевич.

Кстати, на встречу с Тихановской в Молодечно пришло около трех тысяч человек, как заявил ведущий митинга.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
История: XXVIII. ПЕРВЫЕ ТЕКСТЫ | Тюрьма. Забытые...
Ольга Карач
МИЛИЦИИ, ОМОНу, ВОЙСКАМ: НЕ помогайте Лукашенко
Владимир Подгол
Новый смертельный этап выборов президента.
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, почему власти отказались...
Павел Знавец
Свергнут и убьют.
Валерий Щукин
Валерий Щукин--Лидии Ермошиной
Михаил Пастухов
ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]