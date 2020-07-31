Украина попросит Беларусь экстрадировать 28 боевиков ЧВК "Вагнера"
Украина будет просить Беларусь экстрадировать 28 задержанных под Минском боевиков, которым объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
"Офис Генерального прокурора на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о временном аресте лиц, задержанных 29 июля правоохранительными органами этого государства", - говорится в сообщении.
18:34 31/07/2020
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