Россия может начать войну в Черном море осенью - эксперты дают более 70%
В конце сентября и в октябре этого года вероятность военных действий Российской Федерации в Черном море составляет около 70-80%.
Об этом во время Международного круглого стола онлайн на тему "Вызовы и угрозы Черноморского региона", который транслировал Укринформ, заявил главный редактор "БлекСиНьюз" (BlackSeaNews), координатор Морской экспертной платформы Андрей Клименко.
«Мы оцениваем вероятность войны в этом году, по нашим ощущениям, на Черном море около 70-80%, во всяком случае более 50%. Сроки когда это будет: конец сентября-октябрь, когда совпадает целый ряд факторов», - отметил Клименко.
В частности, речь идет об активной фазе и концентрации всех военных сил РФ в Черноморском регионе во время учений «Кавказ 2020» и местных выборах в Украине.
«Октябрь - это новый фактор риска, это местные выборы. И мы увидим, как на этих местных выборах пророссийские силы в Украине, которые все еще существуют, будут расшатывать ситуацию в отдельных местных громадах, а эти местные громады у нас все на побережье Азовского и Черного морей, и оттуда будут кричать и требовать помощи от Путина», - считает Клименко.
Ситуацию в Черноморском регионе обостряет и открытие железной дороги через Керченский мост, построенный оккупантами, считает эксперт. Клименко отметил, что скептически относится к заявлениям украинского военного руководства о том, что якобы состав военной группировки России в Крыму в настоящее время недостаточен для атаки на Украину.
«После того, как появилось железнодорожное сообщение по Керченскому мосту, эта ситуация может измениться в течение нескольких дней путем переброски (войск - ред.) по железной дороге на север Крыма в Джанкой, в Армянск, в Красноперекопск», - отметил Клименко, добавив, что надо помнить о коренном изменении политического режима в России с «авторитарной демократии на персоналистскую диктатуру».
По мнению Клименко, Турция также не должна ослаблять бдительность, ведь стремление России к завладению проливами Босфор и Дарданеллы никуда не делось еще со времен Российской империи.
Подытоживая выступление о ситуации в Черноморском регионе, Клименко подчеркнул, что несмотря на призывы не нагнетать ситуацию, журналисты и экспертная среда должны постоянно говорить об этой проблеме. Он отметил, что благодаря созданию Морской экспертной платформы удалось вывести проблему Черноморского региона в центр международного дискурса. «Сегодня об опасной ситуации в Черном море говорят в Европарламенте, в Еврокомиссии, в Европейской службе внешних действий ... и мы видели, что об угрозе, если правильно рассказать, то она воспринимается», - уверил Клименко.
В то же время он отметил, что стратегия Украины должна заключаться в том, чтобы обратиться к США и НАТО с просьбой «прикрыть» Украину на несколько лет в этом регионе пока не будут построены ВМС Украины, силы ПВО и создан ракетный щит страны. Также срочно необходимо создавать Военно-морскую миссию для патрулирования в Черном море, считает эксперт.
«Надо создавать немедленно Военно-морскую миссию или ЕС, или НАТО, или ЕС + НАТО + Украина + Грузия, и эта патрульная миссия патрулировала бы Черное море по основным путям от Босфора до Одессы, от Босфора до Батуми. Присутствие там натовского флага будет сдерживать дальнейшую российскую агрессию», - отметил эксперт.
Клименко также считает, что пора активизировать в политической плоскости и вопрос членства Украины и Грузии в НАТО.
18:15 31/07/2020
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