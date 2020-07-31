Об этом во время Международного круглого стола онлайн на тему "Вызовы и угрозы Черноморского региона", который транслировал Укринформ, заявил главный редактор "БлекСиНьюз" (BlackSeaNews), координатор Морской экспертной платформы Андрей Клименко.





«Мы оцениваем вероятность войны в этом году, по нашим ощущениям, на Черном море около 70-80%, во всяком случае более 50%. Сроки когда это будет: конец сентября-октябрь, когда совпадает целый ряд факторов», - отметил Клименко.





В частности, речь идет об активной фазе и концентрации всех военных сил РФ в Черноморском регионе во время учений «Кавказ 2020» и местных выборах в Украине.





«Октябрь - это новый фактор риска, это местные выборы. И мы увидим, как на этих местных выборах пророссийские силы в Украине, которые все еще существуют, будут расшатывать ситуацию в отдельных местных громадах, а эти местные громады у нас все на побережье Азовского и Черного морей, и оттуда будут кричать и требовать помощи от Путина», - считает Клименко.





Ситуацию в Черноморском регионе обостряет и открытие железной дороги через Керченский мост, построенный оккупантами, считает эксперт. Клименко отметил, что скептически относится к заявлениям украинского военного руководства о том, что якобы состав военной группировки России в Крыму в настоящее время недостаточен для атаки на Украину.