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28 из 33: Украина запросила экстрадицию задержанных в Беларуси "боевиков"

Против 9 из них, граждан Украины, там возбуждены уголовные дела

наемники на Донбассе, фото носит иллюстративный характер

Офис генерального прокурора Украины уведомил Беларусь о намерении требовать выдачи 28 задержанных под Минском наемников российской частной военной компании "Вагнер". Об этом 31 июля сообщила пресс-служба ведомства, передает Гордон.

"Офис генпрокурора на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о временном аресте лиц, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами этого государства. 28 лицам, из которых девять граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации. 

Таким образом, украинская сторона выразила намерение требовать выдачи этих лиц для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе", – сказано в заявлении.

В настоящий момент Офис генпрокурора готовит документы, необходимые для начала процедуры экстрадиции.

"Вопрос о выдаче [подозреваемых] будет решаться компетентными органами Беларуси", – добавили в ведомстве.

О задержании 33 россиян, якобы состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. 

В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов.

30 июля Беларусь обратилась к Украине с просьбой проверить, причастны ли задержанные наемники "Вагнера" к преступлениям на Донбассе. 

Российский военный журналист Семен Пегов утверждает, что компания "Вагнер" намеревалась перебросить группу своих бойцов через Беларусь в Африку и белорусские власти знали об этом. 

"Радио Свобода" считает, что точкой назначения группы был Судан - у наемников были даже обнаружены суданские деньги.

Однако в Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь.
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