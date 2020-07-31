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А что у Лукашенко со здоровьем?

29 июля во время "срочного совещания" из-за ареста 33 российских "боевиков" у Лукашенко заметили медицинскую повязку на руке.

Более того, как сделали вывод специалисты, это была не просто повязка, а повязка, закрепляющая катетер. И вот что об этом пишут российские телеграм-каналы

"По информации от источника из администрации президента Беларуси, Лукашенко со вчерашнего дня находится под наблюдением врачей в связи с осложнением после коронавируса и повышенным давлением. 

Есть также информация о том, что у него при обследовании обнаружили онкологию. Поэтому последнее его публичное появление было с катетером на кисти руки и именно поэтому его уже более суток нет в эфире государственных каналов", - пишет
один из пригожинских, а значит и пропутинских политтехнологов Владислав Рогимов



А самый нелюбимый Александром Лукашенко Незыгарь добавляет:

"Источники подтверждают - Лукашенко находится под наблюдением врачей, доступ к нему ограничен - сердце и диабет. 

Работоспособность низкая. 

Попадают к минскому правителю единицы, среди которых Макей и несколько генералов из Администрации и СБП". 

Напомним, в Беларуси уже много лет здоровье Лукашенко - государственная тайна.
"Белорусский партизан"
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