А что у Лукашенко со здоровьем?
29 июля во время "срочного совещания" из-за ареста 33 российских "боевиков" у Лукашенко заметили медицинскую повязку на руке.
Более того, как сделали вывод специалисты, это была не просто повязка, а повязка, закрепляющая катетер. И вот что об этом пишут российские телеграм-каналы
"По информации от источника из администрации президента Беларуси, Лукашенко со вчерашнего дня находится под наблюдением врачей в связи с осложнением после коронавируса и повышенным давлением.
Есть также информация о том, что у него при обследовании обнаружили онкологию. Поэтому последнее его публичное появление было с катетером на кисти руки и именно поэтому его уже более суток нет в эфире государственных каналов", - пишет
один из пригожинских, а значит и пропутинских политтехнологов Владислав Рогимов
А самый нелюбимый Александром Лукашенко Незыгарь добавляет:
"Источники подтверждают - Лукашенко находится под наблюдением врачей, доступ к нему ограничен - сердце и диабет.
Работоспособность низкая.
Попадают к минскому правителю единицы, среди которых Макей и несколько генералов из Администрации и СБП".
Напомним, в Беларуси уже много лет здоровье Лукашенко - государственная тайна.
"Белорусский партизан"
18:05 31/07/2020
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