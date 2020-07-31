Василий Завадский считает постановление ЦИК «Об утверждении Положения о порядке направления и деятельности наблюдателей при подготовке и проведении выборов Президента Республики Беларусь в 2020 году» противоречащим Избирательному кодексу и просит внести протест.





Директор учреждения «ТаймАкт» Василий Завадский направил электронное обращение в адрес Генерального прокурора. Правозащитник оспаривает законность постановления ЦИК №15 от 8 мая 2020 года приняла постановление № 15 «Об утверждении Положения о порядке направления и деятельности наблюдателей при подготовке и проведении выборов Президента Республики Беларусь в 2020 году» и просит Генпрокурора внести протест.





ЦИК установила, что «на заседаниях участковых комиссий, при приеме протоколов участковых комиссий территориальными комиссиями, в помещениях для голосования может присутствовать одновременно не более пяти наблюдателей.





В период досрочного голосования в помещение для голосования одновременно допускается не более трех наблюдателей. Если количество членов участковой комиссии не превышает семи, на ее заседаниях и в помещении для голосования вправе присутствовать наблюдатели в количестве не более половины состава участковой комиссии.





Право присутствия наблюдателей определяется очередностью их аккредитации при соответствующей комиссии». Свое решение ведомство Ермошиной обосновывает частями 4 и 7 статьи 13 Избирательного кодекса.





Однако часть 4 статьи 13 Избирательного кодекса гласит:





«При проведении выборов, референдума, отзыва депутата, члена Совета Республики имеют право присутствовать наблюдатели – депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики, депутаты местных Советов депутатов, доверенные лица кандидатов в Президенты Республики Беларусь, в депутаты, представители политических партий, других общественных объединений, трудовых коллективов, граждан, иностранные (международные) наблюдатели, а также представители средств массовой информации в порядке, устанавливаемом Центральной комиссией».





«В части 4 статьи 13 Избирательного кодекса законодатель четко разделяет право наблюдателей присутствовать при проведении выборов и полномочия Избирательной комиссии устанавливать порядок реализации данного права, - отмечает Василий Завадский. - По моему убеждению, термин «порядок присутствия наблюдателей» следует трактовать исключительно как организационно-технический, т.е. количество столов, стульев, местоположение наблюдателей в помещении для голосования и т.п.»





- Избирательные права и обязанности граждан, в том числе наблюдателей, определены законодательством Республики Беларусь, и законных полномочий вводить какие бы то ни было дополнительные ограничения прав граждан у Центральной комиссии нет, - убежден правозащитник.





По его мнению, ограничивая право наблюдателей присутствовать при проведении выборов, Центральная комиссия превысила свои полномочия и вышла за рамки правового поля – в данном случае Избирательного кодекса, а также и Конституции страны.

Василий Завадский просит Генпрокурора внести протест в Центризбирком по постановлению №15 как противоречащему Избирательному кодексу Республики Беларусь в части ограничения прав наблюдателей.