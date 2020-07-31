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ГосСМИ не публикуют программы кандидатов в президенты. Почему?

На дворе — 31 июля, до выборов президента Беларуси осталось менее 10 дней, а программы кандидатов в президенты до сих пор не опубликованы в государственных СМИ.

Почему так происходит и когда ждать публикации программ — Office Life поговорил с ЦИК и газетой «Звязда».

Согласно календарному плану Центризбиркома, кандидаты в президенты должны были передать свои программы в СМИ для публикации до 19 июля. И, как сказала корреспонденту OL первый замдиректора газеты «Звязда» Елена Кузьмицкая, газета получила программы кандидатов в установленный ЦИК срок.

В то же время, поясняет она, законодательством не определена дата публикации программ кандидатов в президенты: главное, чтобы они вышли до выборов, и это может быть даже 8 августа.

Газета «Звязда» пока не публиковала предвыборные программы кандидатов, потому что хочет опубликовать их все сразу в одном номере. 

«Пять программ вместить в газету достаточно сложно. Они все занимают по полосе. Публиковать программы кандидатов мы планируем вместе. Чтобы не возникло вопросов, что кого-то первого опубликовали, а кого-то последним. Чтобы человек, который идет на выборы, взял газету, одну, прочитал, посмотрел и пошел», — говорит Кузьмицкая. 

По словам замдиректора «Звязды», программы кандидатов газета планирует опубликовать в ближайших номерах — скорее всего, во вторник или среду на следующей неделе (4–5 августа).

ЦИК: СРОКИ ПУБЛИКАЦИИ ПРОГРАММ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ ЗАКОНОМ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ

В юридическом отделе Центризбиркома Беларуси OL заявили, что законодательство не оговаривает сроки публикации в СМИ программ кандидатов в президенты. То есть опубликовать их можно хоть накануне основного дня голосования.

«Газеты сами решают, когда они будут публиковать. Самое главное для кандидатов — чтобы они сдали (свои программы. — Прим ред.) вовремя. Когда они будут обнародованы, это нигде не определено в законе. Главное — они должны быть опубликованы до дня выборов», — сказали в ЦИК.
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