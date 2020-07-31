Митрополит Павел в своем обращении отмечает напряженную общественно-политическую ситуацию в стране накануне выборов. Он призывает не поддаваться на провокации и не нарушать правопорядок: "В связи с этим Белорусская Православная Церковь призывает всех граждан страны, носителей разных взглядов, к согласию, диалогу и взаимному уважению, напоминает о важности сохранения мира, спокойствия и благоразумия. Обращаясь ко всем жителям Беларуси, призываю всех вас, дорогие братья и сестры, не поддаваться провокационным призывам и не вступать на путь насилия, противостояния и нарушения законного правопорядка".





По словам главы Белорусской Православной Церкви, свой конституционный выбор граждане должны защищать "не на баррикадах и митингах, а на избирательных участках, которые предусмотрены и организованы в соответствии с законодательством Республики Беларусь".





В свою очередь митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич призывает католиков делать выбор не под влиянием эмоций, а как "плоды постоянного раздумья, согласного с совестью и соответствующим распознанием, как говорит Папа Франциск".





Он предлагает изучить программы кандидатов не только "с политической, экономической и социальной точек зрения, но и принять во внимание их отношение к социальному учению Церкви и общечеловеческим ценностям, а также моральных принципов, которые неизменны и поэтому не подлежат обсуждению и изменению".





Глава католического костела в Беларуси советует прежде всего обратить внимание на то, чтобы у кандидатов были следующие пункты:





— поддержка института семьи и уважение к ней как единому и неразрывному союзу мужчины и женщины с целью совместной жизни, рождения и воспитания потомства;





— защита Божьего дара жизни от зачатия до естественной смерти;





— свобода вероисповедания;





— забота о социальной справедливости;





— недопустимость аморальной деятельности и т.п.