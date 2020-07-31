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Тихановская обогнала Лукашенко по деньгам на счёте и стала «самым богатым» кандидатом

ЦИК опубликовал информацию о состоянии счетов избирательных фондов кандидатов в президенты Беларуси.

Из данных Центризбиркома становится понятно, что Светлана Тихановская обогнала Александра Лукашенко. Теперь она – «самый богатый» кандидат.

Напомним, что избирательный фонд может формироваться из разных источников: будь то личные средства или добровольные пожертвования физических и юридических лиц (только граждан Беларуси).
Kyky.org
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