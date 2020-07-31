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МИД Польши призвал Беларусь освободить политзаключенных

Глава МИД Польши Яцек Чапутович в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Владимиром Макеем обратил внимание на необходимость освобождения политических заключенных, сообщает пресс-служба польского внешнеполитического ведомства.

Телефонный разговор между Чапутовичем и Макеем, как сообщает польский МИД, состоялся в пятницу.

"Министр выслушал информацию о ситуации в Беларуси и обратил внимание на необходимость освобождения политзаключенных", - сообщили в МИД Польши.

Также Чапутович "подчеркнул поддержку Польши для независимости Беларуси и ее развития, условием которого является подлинный диалог власти с обществом".

Международные правозащитные организации признают политзаключенными 25 арестованных политиков и активистов, включая Виктора Бабарико, Павла Северинца и Николая Статкевича. Белорусские власти, в свою очередь, отрицают политическую подоплеку их задержаний.

Ранее Европарламент, Еврокомиссия, Госдепартамент, спецдокладчики ООН и власти ряда европейских государств выражали обеспокоенность в связи с ситуацией в Беларуси перед выборами. В свою очередь, официальный Минск подчеркивал, что выборы проходят исключительно в соответствии с белорусским законодательством.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.
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