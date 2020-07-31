+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Как же они ее боятся! Тихановской отказали в размещении билбордов по всей стране - это грубое нарушние закона

Государственные предприятия и частные компании, занимающиеся размещением наружной рекламы, повсеместно отказали кандидату в президенты Светлане Тихановской в размещении агитационных билбордов.

Как же они ее боятся! Тихановской отказали в размещении билбордов по всей стране - это грубое нарушние закона
такие билборды планировалось установить
Как сообщает пресс-служба Тихановской, предприятие «Минскреклама» «отказалось рассматривать даже возможность размещения, ссылаясь на то, что социальная реклама важнее выборов».

Частные компании в Бресте, Гродно, Минске и Гомеле также отказали, ссылаясь на «противодействия исполнительной власти».

Единственный договор был подписан с государственной организацией «Гомельоблреклама» — на размещение рекламных плакатов на семи билбордах по Гомельской области.

«Однако сегодня, 31 июля, директор компании позвонил и извинился, что не может выполнить договор, поскольку Гомельский облисполком запретил это делать, мотивируя тем, что ему срочно потребовалось разместить семь плакатов социальной рекламы», — сообщает пресс-служба Тихановской.

Согласно действующему законодательству, кандидат не обязан утверждать агитационные материалы. Препятствия со стороны исполнительной власти являются серьезным нарушением избирательного законодательства и прав граждан на получение информации о кандидате, отмечают в штабе Тихановской.

Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
История: XXVIII. ПЕРВЫЕ ТЕКСТЫ | Тюрьма. Забытые...
Ольга Карач
МИЛИЦИИ, ОМОНу, ВОЙСКАМ: НЕ помогайте Лукашенко
Владимир Подгол
Новый смертельный этап выборов президента.
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, почему власти отказались...
Павел Знавец
Свергнут и убьют.
Валерий Щукин
Валерий Щукин--Лидии Ермошиной
Михаил Пастухов
ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]