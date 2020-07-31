Как же они ее боятся! Тихановской отказали в размещении билбордов по всей стране - это грубое нарушние закона
Государственные предприятия и частные компании, занимающиеся размещением наружной рекламы, повсеместно отказали кандидату в президенты Светлане Тихановской в размещении агитационных билбордов.
такие билборды планировалось установить
Как сообщает пресс-служба Тихановской, предприятие «Минскреклама» «отказалось рассматривать даже возможность размещения, ссылаясь на то, что социальная реклама важнее выборов».
Частные компании в Бресте, Гродно, Минске и Гомеле также отказали, ссылаясь на «противодействия исполнительной власти».
Единственный договор был подписан с государственной организацией «Гомельоблреклама» — на размещение рекламных плакатов на семи билбордах по Гомельской области.
«Однако сегодня, 31 июля, директор компании позвонил и извинился, что не может выполнить договор, поскольку Гомельский облисполком запретил это делать, мотивируя тем, что ему срочно потребовалось разместить семь плакатов социальной рекламы», — сообщает пресс-служба Тихановской.
Согласно действующему законодательству, кандидат не обязан утверждать агитационные материалы. Препятствия со стороны исполнительной власти являются серьезным нарушением избирательного законодательства и прав граждан на получение информации о кандидате, отмечают в штабе Тихановской.
15:49 31/07/2020
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