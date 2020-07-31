"Руководство СК Беларуси разрешило консулу посетить задержанных россиян. Наш консул ожидает технически получить оформленное разрешение в ближайшее время", - сказал представитель пресс-службы.





Сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали 29 августа ночью под Минском 32 гражданина РФ, еще один человек был задержан на юге страны. Белорусские власти называют их бойцами иностранной частной военной компании "Вагнер".





Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные дают показания.





Служба безопасности Украины 30 июля заявила, что будет инициировать вопрос экстрадиции ряда задержанных в Беларуси.





В тот же день на сайте главы Украинского государства появилось сообщение, что украинская сторона обратится к Минску с ходатайством об экстрадиции бойцов частной военной компании "Вагнер", подозреваемых в военных преступлениях на территории Донбасса.





Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания российских граждан в Беларуси и их освобождение. Об этом говорилось на совещании в режиме видеосвязи, которое глава государства провел в пятницу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.





"Состоялся обстоятельный разговор об инциденте с задержанием российских граждан в Беларуси. Была выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены", - заявил пресс-секретарь.