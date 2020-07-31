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Путин обсудил с Совбезом задержание россиян в Беларуси

Президент РФ Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности России рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания российских граждан в Беларуси и их освобождение


Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Тема обсуждалась на совещании, прошедшем в режиме видеосвязи в пятницу. "Состоялся обстоятельный разговор об инциденте с задержанием российских граждан в Беларуси. Была выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены", - цитирует Пескова ria.ru

Как отмечает телеграм-канал RIA_Kremlinpool, на пятничные "узкие" совещания у Путина выносятся только самые актуальные  и острые темы.
"Белорусский партизан"
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