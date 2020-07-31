"Нас ждут очень тревожные дни"

Когда в эфире Настоящего Времени мы обсуждали первые итоги агитационного пикета кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с политическим обозревателем Игорем Ильяшем и руководителем правозащитного центра "Вясна" Алесем Беляцким, была информация о количестве пришедших на митинг на 20:30 по минскому времени – более 34 тысяч человек. Поэтому собеседники в интервью называют эти данные, а также говорят о возможном участии в акции 40 тысяч человек.





Позже центр "Вясна" сообщил, что всего в период с 17:30 до 20:30 на митинг пришли не менее 63 тысяч человек – именно столько людей прошло через турникеты на входах.





Уже через четыре дня в Беларуси начнется досрочное голосование (в котором объединенный штаб Тихановской призывает не участвовать, а приходить на выборы только 9 августа, чтобы избежать фальсификаций).





Какими будут последствия многотысячного митинга в Минске, отреагируют ли на него белорусские власти и что произойдет в стране после выборов – рассуждают правозащитник и политобозреватель.









"Везде, куда приезжает Тихановская, выходят сотни, тысячи людей"

— Какие самые важные выводы сегодняшнего митинга? Алесь, давайте с вас начнем.





Алесь Беляцкий: Ну митинг, конечно, впечатляет. Наши волонтеры насчитали 34 тысячи участников, которые зашли за турникет, еще какая-то часть была перед турникетом. Таким образом, на самом деле число участников, которое называл Тимур, – около 40 тысяч человек. Это достаточно много. При моей памяти что-то похожее в Минске было уже пару десятков лет назад.





Активность очень большая, конечно, и она наблюдается практически по всей Беларуси. Минск тут не стал исключением каким-то, ни приятным, ни неприятным. Везде, куда приезжает Светлана Тихановская или ее доверенные лица, выходят сотни, тысячи людей: на западе Беларуси, на востоке Беларуси или на юге, – тут это тоже не имеет никакого значения.





И это показывает, что на самом деле желание изменить существующий порядок, существующую власть, оно затронуло ну очень большие пласты белорусского населения.





— Ну то есть массовость? Хотя запланированных организаторами 75 тысяч не было.





Алесь Беляцкий: Ну прошлый митинг в Минске, который был две недели назад, собрал восемь тысяч. Сейчас 40 – это уже, конечно, нормальный такой прирост.





— Игорь, ваши основные выводы из сегодняшнего дня?





Игорь Ильяш: Да, я, во-первых, поддержу Алеся и скажу, что действительно ситуация беспрецедентная. Нынешний крайне многочисленный митинг показывает крайне высокий уровень политизации в белорусском обществе, крайне высокий запрос на перемены, – это первый момент.





А второй: конечно, в контексте последних событий в Беларуси можно сказать, что арест "вагнеровцев", заявления властей о том, что в Беларуси готовится теракт и гуляют на свободе более 150 боевиков, никак не повлияли на электоральную ситуацию, никак не повлияли на настроения в обществе. Люди все равно пишут и пишут. И [беспрецедентная ситуация] – массовые митинги в белорусских реалиях.





"Каждые выборы у нас образуются чрезвычайные ситуации"

— Тут я напомню нашим зрителям, что накануне под Минском были задержаны 33 человека. Официальное следствие называет их всех боевиками российской частной военной компании "Вагнер". И сегодня на сайте Следственного комитета страны был опубликован пресс-релиз, в котором была упомянута и эта ситуация с задержаниями боевиков, и почему-то дело Статкевича и Тихановского. Игорь, что это означает, их пытаются связать в одно дело? Но статьи-то там разные указываются на этом же сайте.





Игорь Ильяш: На мой взгляд, конечно, ситуация с арестом "вагнеровцев" очень быстро превратилась в какой-то фарс. Потому что действительно как-то связать деятельность "ЧВК Вагнера", которая подчиняется Главному управлению Генштаба вооруженных сил Российской Федерации, которая непосредственно подчиняется Кремлю, с деятельностью белорусских оппозиционеров, белорусских политзаключенных – ну это настолько нелепо, настолько нереалистично, что вся риторика властей о внешнем роде, вся риторика о каком-то внешнем вмешательстве в белорусские выборы, она просто обесценивается после таких заявлений Следственного комитета. Потому что поверить в это просто никто не может.





— Алесь, а вы как расцениваете происходящее вокруг этого дела, его связи с Тихановским, Статкевичем?





Алесь Беляцкий: Не первый раз мы это видим. Примерно каждые выборы у нас образуются какие-то чрезвычайные ситуации. То ли находят дохлых крыс, которыми собираются травить воду в водопроводе в Минске, про что в свое время заявлял председатель КГБ, или же какие-то парамилитарные белорусские формирования, что было во время массовых выступлений в 2017 году против налога на тунеядство.





Конечно же, цель этих находок властей – подавить общественную активность, гражданскую активность и напугать людей, безусловно. И то, что сегодня возле митинга стояли десятки автозаков, десятки автобусов с "космонавтами", где были сотни готовых применить силу омоновцев, – я думаю, конечно же, это тоже было устрашением граждан. И ясным сигналом непосредственно на день выборов, скажем так, и на следующий день после выборов, что власти готовы к жесткому варианту, если люди массово выйдут на улицы.





Чего ждать после выборов

— А выйдут?





Алесь Беляцкий: По тому, как складывается ситуация, я уверен, что это произойдет. И сейчас получается, что власти готовятся таким образом, организовывая одну провокацию за второй, я думаю, что это не последняя провокация. Предварительное голосование у нас начинается буквально через четыре дня.





Но еще в это время, в эту субботу, в это воскресенье запланированы митинги кандидатов в президенты. Вот посмотрим, как пройдут они и что произойдет во время предварительного голосования перед 9 августа. У нас еще практически осталось 10 дней, за это время, конечно, я думаю, власти опять могут применить какую-нибудь гадость.





— Игорь, а ваши прогнозы на оставшуюся неделю, на 9-е число и на 10-е?





Игорь Ильяш: Я также думаю, что власть еще подбросит обществу какие-то провокации, следует ожидать брутальных действий. Та же история с "вагнеровцами", я думаю, еще далеко не исчерпана, все-таки не зря нам сказали про еще более чем 150 "вагнеровцев", которые гуляют по Беларуси, и их не могут найти.





Я думаю, что они как-то будут развивать эту тему, в том числе возможны и, я думаю, аресты людей просто по политическим мотивам в рамках этого дела и людей, при этом не имеющих никакого отношения ни к "ЧВК Вагнера", ни вообще к каким-то вооруженным формированиям. Но всех их будут преследовать в рамках такого дела боевиков.





И, как мы уже увидели сегодня из пресс-релиза Следственного комитета, дело вот о подготовке массовых беспорядков. Что же касается 9, 10 августа, то да, совершенно очевидно, глядя на сегодняшнее состояние умов в белорусском обществе, можно предсказывать, что действительно будут протесты, скорее всего, они будут носить такую стихийную форму, потому что изначально не готовятся, не призывают на какую-то массовую акцию протеста Светлана Тихановская и ее соратники, но тем не менее протесты очевидно будут.





Как будут развиваться в дальнейшем события, сложно предсказать, именно потому, что эти протесты, скорее всего, будут носить стихийный характер.





— Я понимаю, что вы не можете залезть в голову к Лукашенко, но вы все-таки живете в этой стране и знаете о происходящем. Как вы думаете, что он испытывает, когда видит такую многотысячную акцию, где кричат: "Власти позор", Игорь?





Игорь Ильяш: Я думаю, что он испытывает дикий страх и ужас.





— Алесь?





Алесь Беляцкий: Тяжело сказать. По крайней мере, с его слов, он сказал, что он будет защищаться до конца. Что это значит – непонятно. Но то, что сейчас все силы – и спецслужбы, и милиция, и армия, – он постоянно, регулярно сейчас встречался с военными в последнюю неделю.





В то время, когда Светлана Тихановская проводила митинг с гражданами по разным городам Беларуси, Лукашенко ездил по военным частям. И он каким-то образом пробует сейчас организовать вот этот военный милитарный кулак, который как бы, по его замыслу, должен стукнуть по массовым выступлениям.





Поэтому нас, я думаю, ждут довольно тревожные эти дни. Нет никаких сомнений, что выборы будут сфальсифицированы, потому что все избирательные комиссии целиком находятся под контролем исполнительных властей. Наблюдателей туда также не пустят независимых.





Поэтому мне кажется, что возмущение такой наглой фальсификацией, оно неизбежно. Но как это будет происходить? Лукашенко настроен на очень жесткое противостояние не только с российскими властями, как сейчас получилось с этими наемниками, или же с Западом, но также и со своим народом.