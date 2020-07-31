



Об этом сообщают телеграм-каналы.





Отмечается, что перекладка плитки началась на следующий день после многотысячного митинга Светланы Тихановской в Минске, на котором, по разным оценкам, собралось в районе 63 тысяч человек.





Тем временем доверенное лицо Светланы Тихановской, сопредседатель БХД Ольга Ковалькова опубликовала в Facebook расписание пикетов на ближайшие дни.





31 июля, пятница





Сморгонь – 13:00 ул. Синицкого, сквер





Молодечно – 15:30 ул. Машерова 6а, стадион





Лида – 19:00 ул. Летняя 4, ТЦ «Потсдам»





1 августа, суббота





Гродно – 12:00 Коложский парк





Волковыск – 15:30 ул. К.Маркса, набережная





Слоним – 19:00 стадион «Динамо»





2 августа, воскресенье





Барановичи – 10:00 ул. Комсомольская, парк 30-летия ВЛКСМ





Брест – 14:00 парк воинов-интернационалистов, сцена