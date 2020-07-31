Как глупо и смешно: в Лиде вдруг "испортилась" плитка на месте планируемого пикета Тихановской
В Лиде сегодня неожиданно стали перекладывать плитку именно там, где 31 июля в 19.00 (ТЦ «Потсдам», ул.Летная, 4) должен состояться пикет в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской.
Об этом сообщают телеграм-каналы.
Отмечается, что перекладка плитки началась на следующий день после многотысячного митинга Светланы Тихановской в Минске, на котором, по разным оценкам, собралось в районе 63 тысяч человек.
Тем временем доверенное лицо Светланы Тихановской, сопредседатель БХД Ольга Ковалькова опубликовала в Facebook расписание пикетов на ближайшие дни.
31 июля, пятница
Сморгонь – 13:00 ул. Синицкого, сквер
Молодечно – 15:30 ул. Машерова 6а, стадион
Лида – 19:00 ул. Летняя 4, ТЦ «Потсдам»
1 августа, суббота
Гродно – 12:00 Коложский парк
Волковыск – 15:30 ул. К.Маркса, набережная
Слоним – 19:00 стадион «Динамо»
2 августа, воскресенье
Барановичи – 10:00 ул. Комсомольская, парк 30-летия ВЛКСМ
Брест – 14:00 парк воинов-интернационалистов, сцена
Источник: telegraf.by
12:23 31/07/2020
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