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Как глупо и смешно: в Лиде вдруг "испортилась" плитка на месте планируемого пикета Тихановской

В Лиде сегодня неожиданно стали перекладывать плитку именно там, где 31 июля в 19.00 (ТЦ «Потсдам», ул.Летная, 4) должен состояться пикет в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской.


Об этом сообщают телеграм-каналы.

Отмечается, что перекладка плитки началась на следующий день после многотысячного митинга Светланы Тихановской в Минске, на котором, по разным оценкам, собралось в районе 63 тысяч человек.

Тем временем доверенное лицо Светланы Тихановской, сопредседатель БХД Ольга Ковалькова опубликовала в Facebook расписание пикетов на ближайшие дни.

31 июля, пятница


Сморгонь – 13:00 ул. Синицкого, сквер

Молодечно – 15:30 ул. Машерова 6а, стадион

Лида – 19:00 ул. Летняя 4, ТЦ «Потсдам»

1 августа, суббота


Гродно – 12:00 Коложский парк

Волковыск – 15:30 ул. К.Маркса, набережная

Слоним – 19:00 стадион «Динамо»

2 августа, воскресенье


Барановичи – 10:00 ул. Комсомольская, парк 30-летия ВЛКСМ

Брест – 14:00 парк воинов-интернационалистов, сцена
Источник: telegraf.by
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