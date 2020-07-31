Кремль заявил, что ничего не знает ни о российских боевиках в Беларуси, ни о частных военных компаниях в России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков удивленно спросил: «А что такое ЧВК Вагнера?»





Арсению Сивицкому. Этот же вопрос « Ежедневник » задал директору Центра стратегических и внешнеполитических исследований





Кремль знает о «Вагнере», ведь сам его создал





Официального статуса частная военная компания не имеет, однако группа «Вагнера» позиционирует себя именно так. Идея ее создания принадлежит Генеральному штабу Вооруженных Сил РФ.





В 2010 году основатель первой в мире легальной частной военной компании Executive Outcomes Эбен Барлоу приезжал в Петербург и выступал перед Генеральным штабом.





Позже идея адаптировать модель ЧВК к российским реалиям была доложена Владимиру Путину. Она ему понравилась, и он поставил задачу перед генштабом создать нечто подобное в своей стране. Так возникла ЧВК «Вагнера».





В отличие от западных ЧВК, которые выступают официальными подрядчиками при выполнении задач спецслужб или Министерства обороны, в России под их прикрытием работают подразделения специального назначения.





ЧВК используются в основном для операций за рубежом – чтобы невозможно было обвинить Россию в применении военной силы, когда происходит нарушение международного права.





Зачем российским боевикам лететь в Турцию через Минск?





Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные россияне направлялись транзитом в Турцию, но из-за опоздания на рейс остались и поселились в санатории под Минском.





Данное объяснение подтверждают кадры оперативной съемки: показывают деньги и телефонную карточку Судана – конечную точку пути членов ЧВК.





Однако Арсений Сивицкий раскритиковал эту версию. В Турции российских боевиков тоже, вероятно, задержали бы, ведь Турция выступает противником России в военных конфликтах в Африке.





Тем более никакой нужды лететь через Минск с несколькими пересадками у российских боевиков нет. Для транспортировки сотрудников ЧВК Вагнера в России используется военно-транспортная авиация вооруженных сил РФ, в некоторых случаях они пользуются чартерными рейсами.





Минск не является хабом для транспортировки подразделений ЧВК из России. Существует единственный такой хаб, используемый для дальнейшей переброски в страны Ближнего Востока и Африки – в сирийском Хмеймиме, на базе ВКС России.





Поэтому «слив» этой версии нужно расценивать как неудачную попытку создать легенду прикрытия для арестованных боевиков, подчеркивает аналитик.





Зачем тогда сюда прибыли члены ЧВК?





Арсений Сивицкий разделяет мнение официального Минска, что боевики приехали в Беларусь для проведения спецоперации по смене режима.





«Россия осознала невозможность принудить Лукашенко к подписанию сделки по углубленной интеграции с помощью давления. Поэтому Кремль сейчас рассматривает силовой вариант, создание марионеточного пророссийского правительства, которое пойдет на новую интеграционную сделку», - считает эксперт.





Он напомнил, что событиям 2014 года в Крыму также предшествовал заезд в санатории огромного числа российских военнослужащих под видом гражданских, в том числе представителей частных военных компаний.





Однако это было лишь начало – в основном крымская операция делалась не руками ЧВК, а руками профессиональных военных. «Вежливые люди», они же «зеленые человечки» – это как раз представители элитных сил специальных операций: десантные войска, подразделения специального назначения, морская пехота.





Почему организаторы переворота так демонстративно отдыхали в гостинице?





Боевики ЧВК в Беларуси – это лишь начало. «Этой группе не отведена ключевая роль во всех этих событиях, возможно, их цель была в том, чтобы отвлечь внимание белорусских спецслужб от других групп, которые являются более профессиональными, подготовленными и действуют незаметно», - предположил Арсений Сивицкий.





Сейчас официально сообщается еще о как минимум 170 военных, которые где-то гуляют на свободе. Но в Крыму действовало гораздо больше: только 2 тысячи насчитывали «зеленые человечки», силы специальных операций РФ, не говоря уже о сотнях «туристов», представленных сотрудниками ЧВК, «отдыхающими военнослужащими» и представителями организованных преступных группировок.





Эксперт допускает прибытие не меньшего числа российских военных и в Беларусь, если исходить из того, что Кремль действительно активировал «план Б» – силовой сценарий.





Буквально за неделю до того, как информация о боевиках была обнародована нашим государственным телевидением, в России, в том числе на территории Западного военного округа, который граничит с Беларусью, началась внезапная проверка боеготовности.





«Проверка – это удобный повод, чтобы провести учения и согнать войска к границам», - подчеркнул аналитик.





Боевики – часть предвыборного пиара Лукашенко?





Сейчас широко распространена версия, что боевики прибыли в Беларусь для каких-то целей по договоренности с властями, но Беларусь решила устроить показательный арест. Он выгоден Лукашенко, потому что развязывает ему руки в применении насилия против политических оппонентов и протестующего народа.





Однако эта версия означает лишь, что доверие к официальным источникам информации со стороны белорусского общества крайне низкое. «Какую бы информацию сейчас официальный Минск ни заявлял, она будет порождать недоверие, спекуляции и интерперации», - сказал Арсений Сивицкий.





Объективно вся эта история не так уж и выгодна Лукашенко.









Наверно, было бы проще придумать что-нибудь а-ля «дела Белого легиона» , историю с прорывом через границу, как это было в 2017 году. Издержки от этого были бы минимальны, а пропагандистский эффект похожий», - отметил эксперт.





«К тому же мы не знаем, какой уровень пророссийских настроений в белорусском обществе. Разыгрывание антироссийской карты может дорого стоить Лукашенко с точки зрения рейтинга: он отворачивает от себя пророссийский электорат», - отметил Арсений Сивицкий.





Однако, заметим, что версия Арсения Сивицкого все же является ОДНОЙ из версий, что делали боевики российской ЧВК на территории Беларуси.





















"В отношении Н.Статкевича, С.Тихановского и иных лиц возбуждено уголовное дело по факту приготовления к массовым беспорядкам по ст.13 ч.2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь", - заявил накануне Следственный комитет.









Единственное, в чем Сивицкий прав БЕЗУСЛОВНО, так это в том, что доверие белорусской власти в обществе сейчас настолько низкое, что даже случись завтра реальный военный конфликт с некой страной или вторжение на нашу территорию "зеленых человечков", и объяви Лукашенко о войне и мобилизации, высока вероятность, что абсолютное большинство белорусов не восприняли бы это серьезно. А когда поняли бы, могло бы оказаться уже слишком поздно...





И это главный итог и главная "заслуга" 26-летнего правления Лукашенко - даже если страна будет в опасности, ему никто не поверит.