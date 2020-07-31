Валерий Цепкало: Задержание боевиков — цирк













По словам политика, каждый раз, когда в стране возникает сложная ситуация, происходит что-то подобное. Он отметил, что, если кто-то действительно нанял этих людей, то это был Александр Лукашенко.





Цепкало также считает, что россиянам не грозит длительное тюремное заключение или выдача в Украину. Он уверен, что после выборов их отпустят домой.



