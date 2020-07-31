Александр Новосад — местный предприниматель. На улице Жолудева районного центра у него точка быстрого питания. По информации знакомых Александра, там тоже сейчас милиция.





Александр прислал своим знакомым видео, из которого понятно, что осмотр проходит в рамках административного дела по ст. 23.24 КоАП — «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Судя по постановлению, мужчину обвиняют в том, что 28 июля в 00.28 он распространял на одной из улиц Волковыска листовки, на которых отсутствуют тираж и выходные данные. В милицию по этому факту пришла анонимка.





С осмотром к Александру пришел местный участковый милиционер. Постановление об осмотре подписано прокурором Волковысского района.





По словам знакомых Александра, в доме у него вроде бы нашли 600 тех самых листовок. Какого содержания — пока не известно.





У Тамары Бесько тоже прошел осмотр дома — и тоже в связи с тем, что она якобы этой же ночью распространяла листовки. Женщина рассказывает, что пришедшие к ней милиционеры были вежливы и корректны. У нее изъяли листовки в поддержку Светланы Тихановской и материалы инициативной группы «Честные люди». Тамара не скрывает: листовки распространяла, но делала все в рамках законодательства.





"Конечно, не ночью все происходило. Я утром встаю очень рано, а ночью сплю. Сегодня еще до прихода милиционеров успела все окна в доме помыть. Листовки же я успела распространить только две — в местном отделении почты. Притом спросила у сотрудницы, могу ли я это сделать. Она сказала, что да. И мы вместе в уголке, где написано про выборы, оставили листовку. Вторую отнесла в местный магазин. Причем перед этим я посмотрела постановление Волковысского райисполкома, где и как можно распространять агитационные материалы. Я все делала днем в соответствии с этим постановлением. Я же «бабарикинская», а Виктор Дмитриевич что говорил? «Мы действуем в рамках закона — и тогда к нам также должны применять законные методы», — говорит Тамара.